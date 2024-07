Cztery lata i koniec. Lech Poznań pożegnał ważnego piłkarza

Alan Czerwiński do Lecha Poznań trafił w sierpniu 2020 r. z Zagłębia Lubin. Przez cztery lata spędzone w Poznaniu udało mu się sięgnąć po tytuł mistrza Polski, a także zagrać w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. W październiku 2020 r. zanotował swój jedyny w karierze występ w reprezentacji Polski. Rozegrał niecałe pół godziny w towarzyskim meczu z Finlandią (5:1) za kadencji Jerzego Brzęczka. We wtorek oficjalnie rozstał się piątą ekipą poprzedniego sezonu ekstraklasy.

Wielki powrót w ekstraklasie. Piłkarz opuszcza Lecha i wraca do GKS-u Katowice. Czekali siedem lat

Informację w tej sprawie przekazali przedstawiciele Lecha. - Alan Czerwiński po czterech latach żegna się z Lechem Poznań. Prawy obrońca dołącza do ligowego beniaminka GKS-u Katowice na zasadzie transferu definitywnego. Alan, dziękujemy za grę dla Kolejorza - napisali w portalu X.

Transfer potwierdziły także władze GKS-u. Jak czytamy na stronie internetowej klubu, Czerwiński podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 r. Będzie to dla niego drugi pobyt w zespole z Katowic. Po raz pierwszy trafił tam jako 19-latek z Rekordu Bielsko-Biała. W latach 2012-2017 rozegrał 137 spotkań na poziomie I ligi, w których zdobył dwie bramki i zaliczył 14 asyst. Do tego dołożył sześć występów i asystę w Pucharze Polski. Dzięki temu zapracował na transfer do Zagłębia Lubin.

Ostatni sezon Czerwiński zakończył z 27 występami na koncie, jedną bramką i jedną asystą. W sumie przez cztery lata w Lechu rozegrał 113 spotkań, strzelił cztery gole i miał 10 asyst. Z GKS-em Katowice nadal będzie występował na poziomie ekstraklasy, bo klub w minionym sezonie zajął drugie miejsce w I lidze i zapewnił sobie bezpośredni awans. Dla katowiczan będzie to powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po 19 latach przerwy.