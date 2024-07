Polski klub ukarany przez UEFA. Nie będzie święta w europejskich pucharach

Ostatni raz Śląsk Wrocław walczył o europejskie puchary w sezonie 2021/2022. Wówczas przeszedł w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy estońskie Paide Linnameeskond i Ararat Erywań z Armenii, ale odpadł po dwumeczu z Hapoelem Beer Szewa. To właśnie za incydent w meczu z Izraelczykami UEFA ukarała klub ze stolicy Dolnego Śląska.

Śląsk z zamkniętą trybuną na mecz europucharów

Podczas meczu Śląska z Hapoelem we Wrocławiu kibole polskiego klubu odpalili materiały pirotechniczne. Dym unosił się nad całym stadionem, widoczność była bardzo mocno ograniczona, przez co nie można było rozpocząć gry o ustalonej porze. Zawodnicy zeszli do szatni i czekali 20 minut, aż będzie można wznowić spotkanie.

Już wtedy UEFA zadecydowała, że na najbliższy mecz Śląska w europejskich pucharach zostanie zamknięta Trybuna B, czyli trybuna ultrasów wrocławskiego klubu. Na kolejny taki mecz Śląsk musiał czekać aż trzy lata.

Władze klubu postanowiły odwołać się od kary. UEFA rozpatrzyła sprawę ponownie, ale utrzymała wyrok z 2021 r. To oznacza, że pojemność stadionu na mecz będzie znacznie mniejsza. Śląsk nie będzie mógł sprzedać aż 12 tys. biletów.

Pierwszy, wyjazdowy mecz Śląska z Riga FC 24 lipca. Rewanż 1 sierpnia we Wrocławiu. Potencjalnego rywala w trzeciej rundzie zespoły poznają 22 lipca, wtedy odbędzie się losowanie.

Tarczyński Arena będzie gospodarzem finału rozgrywek, zaplanowano go na 28 maja 2025 r.

Śląsk Wrocław zacznie sezon w piątek 19 lipca. Wtedy w ramach inauguracyjnej kolejki PKO Ekstraklasy zagra u siebie z Lechią Gdańsk, która wraca na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce po roku przerwy.