Ważny zawodnik Legii kontuzjowany. To może być problem

Legia Warszawa notuje przyzwoite wyniki w tym sezonie w Lidze Konferencji Europy, gdzie po czterech meczach ma dziewięć punktów i jest blisko wywalczenia awansu do fazy pucharowej tych rozgrywek. Nieco gorzej sytuacja wygląda w ekstraklasie, gdzie Legia zajmuje szóste miejsce z 24 punktami i traci dziewięć do prowadzącego Śląska Wrocław. To efekt fatalnych wyników w październiku, bo stołeczny klub przegrał wszystkie cztery ligowe mecze w tym miesiącu. Na domiar złego po listopadowej przerwie z gry może wypaść ważny zawodnik dla drużyny Kosty Runjaicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odpowiada za marazm w reprezentacji Polski? "Największe pretensje"

Ważny zawodnik Legii z urazem. To może być problem dla Runjaicia

Portal legia.net poinformował, że w trakcie środowego treningu Legii nieobecny był Rafał Augustyniak i Blaz Kramer. Defensor lekko skręcił staw skokowy, co sprawia, że jego występ w najbliższym meczu z Wartą Poznań (25.11) stoi pod sporym znakiem zapytania. Na razie Legia nie opublikowała raportu medycznego, więc nie wiadomo, czy uraz może okazać się poważniejszy. To nie jest jedyny przypadek w tym sezonie, gdy Augustyniak wypada z gry. Wcześniej stracił siedem meczów we wszystkich rozgrywkach z powodu naciągnięcia uda.

Uraz Augustyniaka jest sporym problemem dla Runjaicia, bo był to jeden z najważniejszych graczy Legii na tym etapie sezonu. Jeśli nie będzie on gotowy na mecz z Wartą, to trener będzie miał do dyspozycji na tej pozycji Marco Burcha, Radovana Pankova, Yuriego Ribeiro, Lindsaya Rose'a i Artura Jędrzejczyka. Steve Kapuadi będzie niedostępny ze względu na nadmiar żółtych kartek. Do tej pory Augustyniak zagrał 16 meczów w tym sezonie i strzelił gola w starciu ze Zrinjskim Mostar (2:0) na Łazienkowskiej w grupie Ligi Konferencji.

Augustyniak jest piłkarzem Legii od lipca zeszłego roku i ma ważny kontrakt do czerwca 2025 z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. Wcześniej grał w barwach Widzewa Łódź, Jagiellonii Białystok, Pogoni Siedlce, Wigier Suwałki, Miedzi Legnica oraz Uralu Jekaterynburg. Ma też za sobą jedno spotkanie w reprezentacji Polski, gdy zagrał 14 minut w meczu z Anglią (1:2) w marcu 2021 roku, jeszcze za kadencji Paulo Sousy.

Poza Wartą, Legia Warszawa zagra jeszcze w listopadzie z Aston Villą (30.11). W grudniu z kolei wicemistrzów Polski czekają starcia z Zagłębiem Lubin (03.12), Koroną Kielce (06.12), ŁKS-em (10.12), AZ Alkmaar (14.12), a także dwukrotnie z Cracovią (17.12 i 20.12).

Mecz Legia - Warta odbędzie się w sobotę 25 listopada o godz. 20:00.