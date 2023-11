Wiemy, co Lewandowski robił po zgrupowaniu kadry. "Cóż za spotkanie"

Robert Lewandowski golem w meczu towarzyskim z Łotwą (2:0) zakończył zmagania w reprezentacji Polski w 2023 roku. Polski napastnik w sumie w tym roku zanotował tylko cztery trafienie w narodowych barwach. Poza środowym meczem to strzelał jeszcze dwukrotnie z Wyspami Owczymi (2:0) i raz w historycznej klęsce z Mołdawią w Kiszyniowie (2:3).

- Nie wiem, czy to był mój najgorszy rok w kadrze. Zawsze będziemy patrzeć na to z perspektywy braku awansu. Wiadomo, że w eliminacjach do mistrzostw świata 2010 też nie wyglądało to rewelacyjnie. Tamte czasy były chyba jeszcze gorsze niż teraz. Oczywiście oczekiwania też były na innym poziomie - przekazał, cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Robert Lewandowski wskazał ulubioną bajkę z dzieciństwa. "Bolek i Lolek"

Po zakończeniu zgrupowania Lewandowski nie wrócił od razu do Barcelony, a wykorzystał środę na spotkanie z dziećmi ze szkół podstawowych. Wszystko w ramach współpracy z siecią sklepów Lidl i akcją "Szkoły pełne Talentów", której celem jest "rozwijanie talentów dzieci poprzez wzbogacanie szkoły w różne pomoce dydaktyczne".

W mediach społecznościowych Lidla można przeczytać i zobaczyć, że laureaci drugiej edycji akcji spotkali się w środę z Robertem Lewandowskim. "Emocje sięgają zenitu" - przekazano w relacji na Instagramie.

W trakcie wydarzenia nie zabrakło pytań do polskiego napastnika. Padło m.in. o to, jaka była jego ulubiona bajka. - Kiedyś lubiłem "Dragon Balla", ale nie wiem, czy jest ona dalej emitowana. A jak byłem mniejszy to jeszcze "Bolek i Lolek" - powiedział.

- Jakie mam marzenia? Chciałbym jeszcze parę lat pograć w piłkę, ale też coś osiągnąć, coś zdobyć. W życiu prywatnym chciałbym, żeby zawsze było zdrowie w całej mojej rodzinie, u bliskich, to jest najważniejsze - podkreślił.

Lewandowski wskazał najważniejszą bramkę. "Wyjątkowy moment"

Lewandowski podzielił się także wyznaniem, jaka była jego najważniejsza bramka w karierze. - To było z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów z rzutu wolnego [w barwach Bayernu Monachium - przyp. red.]. Nie chodzi o samą bramkę, a o to, że to był moment, w którym przekazałem światu, że moja żona jest w ciąży z Klarą. To był dla mnie wyjątkowy moment - powiedział.

- Cóż to było za spotkanie! Szkoły Pełne Talentów. To dzięki tej akcji razem spełniamy marzenia polskich uczniów oraz pomagamy im rozwinąć ich talenty! Trzymam za was kciuki – wierzę, że zdobędziecie to, o czym marzycie - podsumował wydarzenie Lewandowski w mediach społecznościowych.