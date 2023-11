Dobra informacja dla Rakowa. To koniec narzekania

Raków Częstochowa gra mecze domowe w fazie grupowej Ligi Europy na stadionie w Sosnowcu. Na początku lipca obie strony podpisały umowę na trzy lata, dzięki której Raków będzie mógł grać tam niektóre ekstraklasowe mecze. Mistrz Polski przeniósł się do Sosnowca już na dwumecz z Kopenhagą w rundzie play-off do Ligi Mistrzów, ponieważ obiekt w Częstochowie nie spełniał wymagań UEFA. Często jednak pojawiały się krytyczne głosy co do stanu murawy, którą niedawno dopadła bakteryjna i grzybicza infekcja.

Obiekcje graczy Rakowa nt. murawy. "Nie jest to poziom Ligi Mistrzów"

Piłkarze Rakowa nie mieli wątpliwości, że stan murawy w Częstochowie jest dużo lepszy, niż w Sosnowcu na meczach europejskich pucharów. - Boisko w Sosnowcu w ogóle do nas nie pasuje. Nie chcę mówić, że jest złe, ale to po prostu nie jest poziom Ligi Mistrzów czy Ligi Europy. Murawa w Sosnowcu nie jest aż tak gęsta. Ślizgamy się na niej. To bardzo niski poziom - uważa Fran Tudor. - Nieważne, jakie obuwie założysz i tak będziesz mieć problem, by utrzymać się na nogach - dodał Marcin Cebula po meczu ze Sturmem Graz (0:1).

- Szkoda, że spotkanie odbywa się na takiej murawie, bo to wpływa na grę obu zespołów. Nie chciałbym jednak wcielać się w rolę greenkeepera czy osoby odpowiedzialnej za obsługę tego obiektu. Gdyby jednak boisko było lepsze, uważam, że sam mecz też stałby na wyższym poziomie - twierdzi Dawid Szwarga.

Ważna informacja dla Rakowa. Nie powinno być już narzekań na stan murawy

Raków poinformował w oficjalnym komunikacie, że rozpoczęła się wymiana murawy w Sosnowcu. Na razie trwa zdzieranie murawy, a w najbliższych dniach zostanie wyłożona nowa trawa pochodząca z Węgier. - Dziękuję władzom za profesjonalne rozwiązanie problemu na każdym szczeblu. Jestem pewien, że takie podejście przyczyni się do dalszej budowy pozytywnego wizerunku dla Sosnowca w Polsce i Europie - mówi Piotr Obidziński, prezes zarządu Rakowa.

Pierwsze spotkanie rozegrane na nowej murawie w Sosnowcu odbędzie się 5 grudnia, gdy Polska zagra z Grecją w ramach Ligi Narodów kobiet. "Ważna i dobra informacja. To oznacza, że mecz Rakowa z Atalantą również odbędzie się już na nowej murawie" - przekazał na platformie X Michał Szprendałowicz, rzecznik prasowy w zespole z Częstochowy.

Spotkanie Rakowa z Atalantą odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godz. 21:00. Wcześniej zespół prowadzony przez Dawida Szwargę zagra na wyjeździe ze Sturmem Graz (30.11, godz. 18:45). Raków zajmuje ostatnie miejsce w grupie D z jednym punktem, wywalczonym w starciu ze Sportingiem CP (1:1). W przypadku wygranej nad Sturmem pod koniec listopada Raków może zwiększyć swoje szanse na to, by grać na wiosnę w europejskich pucharach.