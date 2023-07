Polski klub się doczekał. Potężna inwestycja za 15 mln. Ale perełka

W poniedziałek 10 lipca spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, która jest odpowiedzialna za prowadzenie kompleksowej modernizacji obiektów dla Warty Poznań, ogłosiła start przetargu na "wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z budową boisk treningowych". W ramach modernizacji przy Drodze Dębińskiej 12 powstaną dwa nowe boiska.

Wielka inwestycja Warty Poznań. Olbrzymia suma

Jedna z płyt będzie posiadała nawierzchnię syntetyczną, natomiast drugie boisko zostanie zaopatrzone w naturalną, podgrzewaną murawę. Wymienione obiekty powstaną w miejscu dotychczasowych boisk treningowych Akademii Warty Poznań. Boiska mają być wyposażone w system nawadniania, odprowadzenia wód opadowych i instalację wodną do napełnienia zbiornika. Oprócz tego obiekty będą również sztucznie oświetlone.

Całkowity koszt inwestycji ma wynieść około 14,5 mln zł. W marcu tego roku klub otrzymał na ten cel 8,252 mln zł z "Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej", ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Reszta środków ma pochodzić z budżetu lokalnego, po przegłosowaniu "Uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania".

Firmy mogą zgłaszać swoje propozycje do wtorku 25 lipca do godz. 10:00. Place gry muszą być gotowe do użytku w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Jednym z kolejnych etapów modernizacji obiektów Warty Poznań jest rozbudowanie dotychczasowego stadionu. Nowy obiekt drużyny ma posiadać trybuny o pojemności co najmniej 6 tys. i spełniać wszelkie wymogi licencyjne PKO Ekstraklasy. Do tej pory piłkarze Dawida Szulczka grają w roli gospodarza na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie 21 lipca o godz. 18:00 rozpoczną sezon 2023/24 meczem z Pogonią Szczecin.