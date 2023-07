Lech Poznań się zbroi. Sprowadza obrońcę. Grał przeciwko Messiemu i Mbappe

Lech Poznań ma za sobą udany sezon. Choć nie udało mu się obronić tytułu mistrza Polski, to ostatecznie zajął trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy i pokazał się z bardzo dobrej strony w Lidze Konferencji Europy. Dotarł aż do ćwierćfinału, gdzie ostatecznie musiał uznać wyższość późniejszego finalisty, Fiorentiny. Przed kolejnym sezonem drużynę czeka jednak przebudowa. Odeszli już m.in. Michał Skóraś, Pedro Rebocho i Lubomir Satka. Teraz Wielkopolanie szukają ich następców.

REKLAMA

Zobacz wideo Były prezes Wisły Płock: Ja bym ich tam rozerwał

Lech Poznań zbroi się przed sezonem. Sięga po doświadczonego obrońcę. Przed nim testy medyczne

Już we wtorek Lech oficjalnie poinformował o ściągnięciu Eliasa Anderssona. Szwed ma docelowo zastąpić Rebocho na lewej obronie. To jednak nie koniec wzmocnień. Wydaje się, że już w najbliższych dniach do drużyny dołączy kolejny defensor, o czym w środę poinformował sam klub.

Klub z Ekstraklasy testuje byłego piłkarza Liverpoolu. Prawie 50 meczów w Premier League

Jak się okazuje, bliski transferu jest Miha Blazić. "Właśnie wylądował w Polsce i jutro z samego rana rozpocznie testy medyczne. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, to podpisze dwuletni kontrakt z Lechem Poznań" - napisał wielkopolski klub na Twitterze.

Słoweniec to doświadczony środkowy obrońca. Poprzedni sezon spędził w barwach Angers, do którego trafił z Ferencvarosu w lipcu 2022 roku. Bardzo szybko zaaklimatyzował się w Ligue 1. Grał dość regularnie - rozegrał 26 meczów, w których zdobył nawet dwie bramki. Dzielnie odpierał ataki największych gwiazd ligi francuskiej, a więc Kyliana Mbappe, Leo Messiego oraz Neymara. Ostatecznie nie udało mu się pomóc drużynie w utrzymaniu. Angers spadło na niższy poziom rozgrywek, zajmując ostatnie, 20. miejsce.

Lech Poznań walczy z problemami w defensywie

Mimo że kontrakt Blazicia obowiązuje do czerwca 2025 roku, to wydaje się, że już w najbliższych godzinach zmieni otoczenie i rozpocznie przygodę z ekstraklasą. W drużynie Lecha miałby docelowo zastąpić Lubomira Satkę. To pozycja środkowego obrońcy jest sporym problemem poznaniaków. Tym bardziej że wciąż zawieszony pozostaje Bartosz Salamon.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Dla Blazicia będzie to trzecia przygoda z zagranicznym klubem. Po raz pierwszy wyjechał z kraju po podpisaniu kontraktu ze wspomnianym Ferencvarosem. Wcześniej grał dla słoweńskich klubów, takich jak FC Koper czy NK Domzale.

PZPN prowadzi śledztwo ws. Goncalo Feio! Prokuratura również. Żarty się skończyły

Lech Poznań już za kilkanaście dni rozpocznie rywalizację w eliminacjach do LKE. Jego pierwszym rywalem będzie Żalgiris Kowno. Spotkania odbędą się 27 lipca oraz 3 sierpnia. Z kolei inauguracja ekstraklasy w wykonaniu Lecha będzie miała miejsce 22 lipca o 20:00, gdy zmierzy się z Piastem w Gliwicach.