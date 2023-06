Media: Legia żegna się z niewypałem transferowym. Bez żalu

Joel Abu Hanna latem 2021 roku przeniósł się z Zorii Ługańsk do Legii Warszawa. Początek jego przygody w ekstraklasie nie należał jednak do udanych. W pierwszym sezonie rozegrał jedynie 10 meczów. W związku z tym latem zeszłego roku został wypożyczony do Lechii Gdańsk.

REKLAMA

Zobacz wideo Znacząca koszulka byłego prezesa Wisły: To manifestacja

Joel Abu Hanna odchodzi z Legii. Ma trafić zagranicę

W minionym sezonie również nie spisał się najlepiej. Rozegrał łącznie 17 meczów, a gdański klub spadł z ekstraklasy. Od niedawna wiadomo było, że Izraelczyk wróci do Legii Warszawa. Jego kontrakt ze stołecznym klubem wygasa wraz z końcem czerwca i najprawdopodobniej nie zostanie przedłużony. Piotr Kamieniecki z TVP Sport przekazał, że piłkarz nie pojedzie wraz z drużyną na zgrupowanie do Austrii. "Legia Warszawa coraz bliżej pożegnania z obrońcą" - napisał na Twitterze.

Jeszcze kilka miesięcy temu Tomasz Włodarczyk przekazał, że zawodnikiem interesuje się Jagiellonia Białystok. Dziennikarz dodał, że klub nie był mocno zdeterminowany i prawdopodobnie ostatecznie Abu Hanna nie trafi na Podlasie. Zdaniem Kamienieckiego obrońca przeniesie się zagranicę. Obecnie nie wiadomo jednak, o jaki konkretnie klub może chodzić.

Hiszpania zachwycona Lewandowskimi. "W stu procentach"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Joel Abu Hanna w przeszłości był piłkarzem między innymi Bayeru Leverkusen, FC Kaiserslautern i FC Magdeburg. W Zorii Ługańsk grał od 2019 roku. Obrońca jest także reprezentantem Izraela. W narodowych barwach wystąpił do tej pory sześciokrotnie.

Legia Warszawa zakończyła rozgrywki ekstraklasy na drugim miejscu i dzięki temu weźmie udział eliminacjach do Ligi Konferencji. W drugiej rundzie zmierzy się z kazachskim Ordabasy Szymkent. Pierwszy mecz odbędzie się 27 lipca, a rewanż zaplanowany jest na 3 sierpnia.