Nagła śmierć piłkarza w kawiarni. Miał 45 lat

Smutne wieści napływają do nas z Belgii. Lokalne media poinformowały o śmierci byłego piłkarza Cedrica Roussela. Zdaniem dhnet.be mężczyzna przebywał w kawiarni, gdy nagle doznał zawału serca. Karetka szybko pojawiła się na miejscu zdarzenia i lekarze reanimowali go przez blisko godzinę. Niestety nie udało się go uratować. Miał 45 lat.

Cedric Roussel nie żyje. W przeszłości grał w Premier League

Cedric Roussel w latach 1999-2002 grał w Premier League na pozycji napastnika. Występował w takich klubach jak Coventry City oraz Wolverhampton. W pierwszym z nich rozegrał 41 meczów, w których strzelił 10 goli i zaliczył dwie asysty. W drugim z kolei pojawił się na boisku 28 razy, dwukrotnie zdobywając bramkę. Oba kluby pożegnały go w mediach społecznościowych.

"Coventry City jest głęboko zasmucone wiadomością o śmierci naszego byłego napastnika Cedrica Roussela, który zmarł w wieku zaledwie 45 lat. W tym bardzo smutnym czasie składamy kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom" - czytamy na Twitterze Coventry City. "Nasze serca są z rodziną i przyjaciółmi Cedrica Roussela. Nasz były zawodnik zmarł w wieku zaledwie 45 lat." - dodał oficjalny profil Wolverhampton. "Przesyłamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom Cedrica Roussela" - brzmi z kolei komunikat belgijskiej reprezentacji narodowej.

W przeszłości Roussel grał również między innymi w Rubinie Kazań, Standardzie Liege i Brescii. Najwięcej meczów rozegrał w rodzimej lidze (144), gdzie w sezonie 2002/2003 został królem strzelców (22 gole). Jest także byłym reprezentantem Belgii. W narodowych barwach wystąpił dwukrotnie. Karierę zakończył w 2014 roku w barwach RRC Waterloo.