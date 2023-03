Oto ORLEN Stadion. Kosztował 170 milionów złotych. "Inwestycja na lata"

Miasto Płock ogłosiło przetarg na budowę stadionu w 2018 roku. Wygrała go firma MirBud, a prace rozpoczęły się dwa lata później. Po kolejnych trzech latach obiekt jest na ukończeniu. Ma on pomieścić 15 tys. osób i będzie najnowocześniejszym w ekstraklasie. Na terenie kompleksu znajdzie się m.in. 11 punktów gastronomicznych, sklep kibica, pomieszczenia dla służb medycznych na każdej trybunie czy 14 lóż z dostępem do sali konferencyjnej.

ORLEN Stadion. PKN ORLEN i Wisła Płock z umową do 2027 roku

Jak podają zgodnie oficjalne profile Wisły Płock i PKN Orlen, koszt stadionu, który otrzymał od UEFA trzecią kategorię, czyli możliwość goszczenia meczów w europejskich pucharach wyniósł ok. 170 mln zł. Jednak możliwe, że to nie ostateczna kwota, gdyż w trakcie budowy okazało się, że firma MirBud musiała wykonać więcej, niż było ujęte w pierwotnym kosztorysie. Zakończenie prac ma nastąpić pod koniec marca tego roku.

Nowym sponsorem tytularnym areny została firma PKN ORLEN. Jak czytamy na oficjalnej stronie Wisły Płock, umowa obowiązywać będzie od dnia oddania stadionu do użytku aż do końca 2027 r. Jeśli obie strony będą zadowolone ze współpracy, kontrakt będzie można przedłużyć o kolejne pięć lat.

- W Płocku konsekwentnie stawiamy na modernizację obecnych, ale też budowę nowoczesnych aktywów wspierających działalność i wyniki Grupy ORLEN. Nie zapominamy przy tym o społecznej odpowiedzialności biznesu, uważnie wsłuchujemy się w głos mieszkańców Płocka i powiatu płockiego wdrażając projekty, które odpowiadają na ich faktyczne potrzeby. Na wsparcie kultury, sportu i inicjatyw społecznych w Płocku PKN ORLEN co roku przeznacza ok. 25 mln złotych - powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, cytowany przez oficjalną stronę firmy.

Zadowolony ze współpracy z firmą jest również prezydent Płocka, który chwali PKN ORLEN za wspieranie miasta. Jego zdaniem jest to kolejny etap w rozwoju klubu.

- Robimy kolejny krok w historii naszego stadionu. Przedstawiamy sponsora tytularnego obiektu. Po ORLEN Arenie przyszedł czas na ORLEN Stadion. Doceniam obecność marki ORLEN w polskim sporcie i chęć współpracy przy naszym projekcie. Własnymi siłami, za środki z budżetu miasta powstaje nowoczesny obiekt za 170 milionów złotych. Budujemy go dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla piłkarzy i kibiców Wisły. To inwestycja na lata, w przyszłość płockiej młodzieży, która będzie mogła w doskonałych warunkach rozwijać talenty. Co roku na sam sport Płock wydaje około 40 milionów złotych - dodał Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Wisła Płock w 22. kolejce odniosła czwartą porażkę z rzędu (tym razem 0:1 z Pogonią Szczecin) i z 28 punktami na koncie zajmują dopiero 10. miejsce w tabeli ekstraklasy. Zawodnicy Pavola Stano szansę na przełamanie będą mieć 4 marca, wówczas zagrają na wyjeździe z walczącą o utrzymanie Koroną Kielce.