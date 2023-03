Poważny problem Barcelony. Czerwone światło. Wielkie plany transferowe w gruzach

- Barcelona nie ma miejsca w swoim budżecie na wydatki w nadchodzącym okienku transferowym. Była zaangażowana w wątpliwe zachowanie, które miało wpływ na La Ligę i działamy zgodnie z tym. Orzekliśmy, że nie mogą już podpisywać kontraktów z kolejnymi zawodnikami - powiedział Javier Tebas podczas szczytu Business of Football w Londynie zorganizowany przez dziennik "Financial Times".

FC Barcelona nie będzie mogła przeprowadzić transferów

Tebas ujawnił, że obecny budżet FC Barcelony przeznaczony na pensje dla piłkarzy oraz na transfery jest zbyt wysoki i nie mieści się w limitach narzuconych przez finansowe fair play funkcjonujące w La Lidze. Według szefa rozgrywek "Blaugrana" musiałaby zejść z poziomu 650 mln euro do 450 mln euro, czyli budżet byłby uszczuplony o 200 mln euro. Została poinformowana, że jeśli tego nie zrobi, nie będzie mogła działać latem na rynku transferowym.

- Muszą zmniejszyć inwestycje w piłkarzy, a my zachęcaliśmy ich do sprzedawania piłkarzy, ponieważ z każdej kwoty, którą uzbierają ze sprzedaży, mogą wydać jej 40 procent - powiedział Tebas. Jeśli Barcelona zmniejszyłaby budżet do lata, mogłaby wydać na nowych zawodników maksymalnie 80 mln euro.

Niecały miesiąc temu prezydent FC Barcelony Joan Laporta zapowiadał, że sprzedaż zawodników nie będzie konieczna, a do lata da się obniżyć limit wynagrodzeń o 150 mln euro. Zadłużenie ma też być systematycznie zmniejszane poprzez uruchamianie dźwigni finansowych, dzięki którym udało się już zyskać 700 mln euro, m.in. ze sprzedaży praw telewizyjnych i części praw do podległych spółek.

- Próbowali znaleźć inne sposoby rozwiązania tej sytuacji, ale nie będą w stanie tego zrobić w następnym sezonie. Mamy ścisłą kontrolę ekonomiczną. Na końcu każdego okna mówimy wszystkim klubom La Ligi, ile mogą wydać - kontrował Tebas, który nie ukrywa, że jest zwolennikiem większej kontroli finansowej nad elitarnymi klubami Europy. W środowisku piłkarskim i w zagranicznych mediach panuje też opinia, że Tebas mści się na wielkich klubach za próby założenia Superligi.

Gdzie Barcelona może szukać pieniędzy?

"Duma Katalonii" nie podreperuje swojego budżetu zyskami z europejskich pucharów, z którymi się już pożegnała, odpadając w fazie play-off Ligi Europy. Pozostaje walka o podwójną koronę w Hiszpanii, a pieniądze za tytuł mistrzowski i zwycięstwo w Pucharze Króla mogą być przydatne.

"Daily Mail" sugeruje, że Barcelona ma kilku zawodników, których będzie mogła sprzedać bez wyrzutów sumienia, co powinno poprawić sytuację finansową. Kilku piłkarzy jest na wypożyczeniach, jak np. Samuel Umtiti w Lecce, Sergino Dest w Milanie, Clement Lenglet w Tottenhamie. Nie ma pewności, że będą w kadrze "Blaugrany" na następny sezon.

Brytyjskie media przekonują, że kluby Premier League będą chciały próbować wyciągnąć kilku piłkarzy, m.in. Ansu Fatiego i Frenkiego de Jonga. Od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia nt. Fatiego, że nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w klubie, a jego agent miałby naciskać na transfer. Z kolei Holender był wypychany latem z Barcelony, a poważnie interesował się nim Manchester United. Do transferu ostatecznie nie doszło, de Jong jest bardzo ważnym piłkarzem zespołu i nie chce opuszczać stolicy Katalonii.