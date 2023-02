Flavio Paixao przeszedł do historii ekstraklasy. Dokonał tego jako pierwszy

W kwietniu ubiegłego roku Flavio Paixao został pierwszym obcokrajowcem w historii, który strzelił co najmniej 100 bramek na ekstraklasowych boiskach. - Jestem bardzo szczęśliwy, to jest niesamowity moment dla mnie. Zostałem pierwszym obcokrajowcem ze zdobytymi 100 golami w Ekstraklasie i to jest jeden moment w życiu. Teraz moje nazwisko jest w Polsce, w Ekstraklasie i to jest niesamowite - mówił wówczas Portugalczyk cytowany przez portal Lechia.net. Teraz Flavio ponownie zapisał się w historii polskiej ligi.

Flavio Paixao tworzy piękną historię. Pierwszy obcokrajowiec w Polsce. Kosmiczne liczby

W ostatnim ligowym meczu Lechii Gdańsk z Koroną Kielce Flavio pojawił się w 68. minucie na placu gry, zmieniając Macieja Gajosa. Tym samym zanotował 300. występ na boiskach ekstraklasy. Dla Portugalczyka był to dopiero pierwszy występ w 2023 roku - we wcześniejszych spotkaniach nie grał z powodu urazu pleców.

Wejście na boisko w meczu w Kielcach oznaczało, że Paixao stał się również pierwszym obcokrajowcem w historii ligi, który zanotował co najmniej 300 spotkań i strzelił co najmniej 100 bramek w polskiej ekstraklasie. Wcześniej ta sztuka udawała się wyłącznie Polakom. Byli to Lucjan Brychczy, Tomasz Frankowski, Kazimierz Kmiecik, Paweł Brożek, Jan Liberda, Piotr Reiss oraz Marek Saganowski. Teraz w tym ekskluzywnym gronie jest także Portugalczyk, który kilka miesięcy temu zapowiedział, że po tym sezonie najprawdopodobniej zakończy karierę.

Warto również dodać, że 38-latek został drugim obcokrajowcem w historii ekstraklasy, który zanotował minimum 300 występów (71 w Śląsku Wrocław, 229 w Lechii Gdańsk). Pierwszy był...klubowy kolega Flavio - Dusan Kuciak, który w barwach Legii Warszawa i Lechii Gdańsk rozegrał łącznie 315 spotkań.

Flavio Paixao w Gdańsku, ale też całej ekstraklasie, ma status legendy. Oprócz tego, że jest jedynym obcokrajowcem z co najmniej 100 bramkami w lidze, to jest także najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem naszej ligi. Portugalczyk ma na koncie także sukcesy drużynowe. Z Lechią wywalczył Puchar i Superpuchar Polski, a także brązowy medal w ekstraklasie (wszystkie trofea w 2019 roku). Ponadto zarówno z Lechią, jak i ze Śląskiem występował w europejskich pucharach.

38-latek w tym sezonie rozegrał 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich 9 bramek oraz zanotował 4 asysty. W sobotę wieczorem Lechia Gdańsk zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom (20:00). Klub zapowiedział, że przed pierwszym gwizdkiem Portugalczyk zostanie uhonorowany za swój 300. występ w lidze.