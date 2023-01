Wisła Kraków szykuje kolejny potężny transfer. To były piłkarz La Ligi

Pod koniec 2022 roku kibiców Wisły Kraków zaskoczyła pozytywna wiadomość. Do zespołu powrócił Kiko Ramirez, który sześć lat temu był trenerem "Białej Gwiazdy". Tym razem 52-latek spełnia się w roli dyrektora sportowego krakowskiego zespołu. - "Biała Gwiazda" w dalszym ciągu jest bliska mojemu sercu. Wracam na Reymonta jako dyrektor sportowy i jestem niezwykle szczęśliwy, że znów mogę być w tym miejscu, bo to jest dla mnie najważniejsze - mówił Ramirez.

Kiko Ramirez nie próżnuje. Na horyzoncie kolejny transfer

Zaraz po objęciu posady Hiszpan błyskawicznie rozpoczął wzmacnianie kadry Wisły, która w tym sezonie walczy o powrót do Ekstraklasy. Pierwszym ruchem transferowym 52-latka było ściągnięcie Alexa Mula, który podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku. Zawodnik jest wychowankiem Espanyolu i podobnie, jak kolejny sprowadzony piłkarz, ma za sobą występy na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych władze Wisły poinformowały, że następnym zawodnikiem, który może dołączyć do krakowskiego zespołu jest Alberto Rodriguez Baro. 25-letni Hiszpan rozpoczynał karierę w młodzieżowej drużynie Getafe. W 2013 roku trafił do Atletico Madryt, jednak nigdy nie udało mu się przebić do pierwszego zespołu "Los Indios". Sześć lat później "Tachi" przeniósł się do Deportivo Alaves, w którym zaliczył 23 występy w La Lidze na pozycji środkowego obrońcy.

Na początku września ubiegłego roku umowa Alberto Rodrigueza Baro z Deportivo wygasła i piłkarz pozostał bez klubu. 25-latek wkrótce przejdzie testy medyczne w Wiśle i bardzo możliwe, że w rundzie wiosennej wystąpi w zespole Radosława Sobolewskiego.

Dziś (18 stycznia) o godz. 18:00 Wisła Kraków zagra towarzyski mecz z drużyną U-21 Szachtara Donieck. W ligowej tabeli zawodnicy "Białej Gwiazdy" obecnie zajmują dopiero 10. miejsce z 13-punktową stratą do pierwszego ŁKS-u.