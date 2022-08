Trudny początek sezonu Polaka w Serie A. Ma wrócić do ekstraklasy

W 2017 roku Paweł Jaroszyński przeniósł się z Cracovii do Włoch, gdzie grał w Chievo Verona, Pescarze i Genoi. Obecnie jest zawodnikiem Salernitany, ale wiele wskazuje na to, że niedługo może się to zmienić.

Paweł Jaroszyński może wrócić do Cracovii

Jak podaje portal SalernoSport24, Polak jest bliski powrotu do Cracovii. Piłkarz ma zostać wypożyczony z obowiązkiem wykupu. Zdaniem dziennikarzy Jaroszyński zdecydował się odejść, ponieważ chce regularnie grać w pierwszym zespole. W ekipie z Salerno nie będzie miał do tego wielu możliwości, a w tym sezonie jeszcze ani razu nie pojawił się na boisku. Trener Davide Nicola wyżej ceni Pasquale Mazzocchiego, a w składzie znajduje się także Filip Bradarić, który również może grać jako lewy obrońca. W związku z tym Jaroszyński jest dopiero na trzecim miejscu w hierarchii.

Jaroszyński radził sobie nieźle we Włoszech, gdzie w Serie A i Serie B wystąpił łącznie w 107 meczach, zaliczając trzy asysty. W Salernitanie pojawił się na boisku 64 razy. Z klubem z południa Włoch odniósł wielki sukces, sensacyjnie utrzymując się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w zeszłym sezonie.

Salernitana po trzech kolejkach zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. Zespół spisuje się jak na swoje możliwości naprawdę dobrze, a na szczególne uznanie zasługuje wysokie zwycięstwo 4:0 nad Sampdorią. W trwającej obecnie serii spotkań zmierzy się z Bologną. Mecz odbędzie się w czwartek o 20:45.

Cracovia z kolei po siedmiu kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli. Do tej pory uzbierała 10 punktów. W kolejnym meczu polskiej ligi zagra z Rakowem Częstochowa. Spotkanie zaplanowane jest na najbliższą sobotę o 20:00. Wcześniej drużynę Jacka Zielińskiego czeka jeszcze rywalizacja w Pucharze Polski z ŁKS Łagów. Starcie rozpocznie się w środę o 16:30.

