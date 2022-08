Problemy Krzysztofa Piątka. Jego transfer upadł

Hertha Berlin nie wiąże przyszłości z Krzysztofem Piątkiem i w związku z tym Polak rozgląda się za nowym klubem. W poniedziałek duńskie media poinformowały, że ściągnięciem zawodnika zainteresowana jest FC Kopenhaga. - Obecnie potrzebują sprawdzonego strzelca, prawdziwej "dziewiątki", tak zwanego "człowieka-gola". Czyli kogoś takiego jak Piątek - powiedział dziennikarz Johnny Wojciech Kokborg w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Andreas Cornelius trafi do FC Kopenhagi. Klub potwierdza

Zaledwie dzień później portal tipsbladet.dk przekazał, że duński klub wcale nie zamierza ściągnąć Piątka, a zamiast tego woli sprowadzić Andreasa Corneliusa z Trabzonsporu. Zdaniem mediów napastnik ma kosztować około sześciu milionów euro, a sam piłkarz jest zdecydowany na powrót do drużyny, w której rozpoczynał karierę.

W środę rano te informacje potwierdziła FC Kopenhaga. Klub poinformował, że doszedł do porozumienia z tureckim zespołem w sprawie transferu Corneliusa. Napastnik jest już w drodze do stolicy Danii, gdzie tego samego dnia przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt z nowym pracodawcą. Przejście Duńczyka do FC Kopenhagi oznacza, że do tej drużyny na pewno nie trafi Krzysztof Piątek.

Do końca okienka transferowego pozostał tylko jeden dzień i nadal nie wiadomo, jaka przyszłość czeka polskiego napastnika. Media donoszą, że może przenieść się do Galatasaray lub Salernitany. Na ten moment Hertha nie otrzymała jeszcze oferty za Piątka, a piłkarz musi się spieszyć w poszukiwaniu nowego klubu, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie mógł liczyć na regularną grę przed zbliżającym się mundialem.

Andreas Cornelius jest piłkarzem Trabzonsporu od sierpnia zeszłego roku. Do tej pory rozegrał w barwach tego klubu 49 meczów, w których strzelił 20 goli i zaliczył sześć asyst. W minionym sezonie zdobył z nim mistrzostwo Turcji. Cornelius jest także reprezentantem Danii. W drużynie narodowej wystąpił 41 razy, dziewięciokrotnie pokonując bramkarzy rywali.

