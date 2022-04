Duże problemy Legii. Dwóch ważnych zawodników wypada przez urazy

Legia Warszawa wyszła z kryzysu, w którym tkwiła niemal od samego początku sezonu. Teraz zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia nie przegrał siódmego kolejnego meczu w lidze i pokonał 2:1 Lechię Gdańsk po emocjonującej końcówce. Trener Legii Warszawa nie ukrywał swojej irytacji po pytaniach dziennikarzy o Artura Boruca. W ostatnim meczu z Lechią w bramce "Wojskowych" wystąpił Richard Strebinger.

REKLAMA

Zobacz wideo "Boruc był pierwszym polskim sportowym celebrytą. To była bardzo trudna rola"

Miszta i Wszołek wypadają z gry. Legia musi sobie radzić bez nich przez kilka tygodni

Cezary Miszta doznał kontuzji kolana w miniony piątek podczas treningu, przez co nie mógł zagrać z Lechią Gdańsk (2:1). Bramkarz doznał częściowego uszkodzenia więzadła pobocznego w stawie kolanowym, a Legia poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Misztę czeka kilkutygodniowa przerwa w grze. Prawdopodobnie 20-latek wypadnie z gry na trzy-cztery tygodnie.

- To dobra wiadomość, bo myśleliśmy, że będzie to gorzej wyglądało. Bałem się, że mogą to być miesiące, a nie tygodnie - mówił Cezary Miszta w studiu Canal+ przed meczem Legia - Lechia.

To właśnie Cezary Miszta zastąpił Artura Boruca po czerwonej kartce w meczu z Wartą Poznań. Miszta zagrał w 20 meczach Legii w tym sezonie i w siedmiu z nich zachował czyste konto.

Paweł Wszołek zdobył bramkę w meczu z Lechią, ale opuścił boisko w 69. minucie z powodu urazu. W jego miejsce wówczas wszedł Lirim Kastrati. Legia Warszawa podała, że Wszołek uszkodził mięsień dwugłowy uda i nie będzie uczestniczył w treningach przez kilka tygodni.

- Wielka szkoda dla nas. Widać było, jak ważnym dla nas zawodnikiem jest Paweł - mówił Aleksandar Vuković tuż po meczu z Lechią. Portal legia.net podaje, że skrzydłowy miałby wrócić do gry na mecz z Pogonią Szczecin, który odbędzie się 24 kwietnia.

Paweł Wszołek w tym sezonie zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty w dziesięciu meczach we wszystkich rozgrywkach.

Legia Warszawa po 27. kolejkach zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli. Ma 35 punktów i aż dziesięć przewagi nad strefą spadkową. Do zajmującej czwarte miejsce Lechii Gdańsk traci osiem punktów.