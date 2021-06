Oficjalnie: Ariel Mosór odchodzi z Legii Warszawa, ale zostaje w ekstraklasie

Osiemnastoletni Ariel Mosór trafił do Piasta za darmo. Latem wygasł jego kontrakt z Legią Warszawa. Stoper, który od dłuższego czasu był na granicy pierwszego zespołu i rezerw, nie zdołał ustabilizować swojej pozycji w drużynie. W poszukiwaniu regularnej gry defensor przenosi się do Gliwic.

Ariel Mosór piłkarzem Piasta Gliwice. "Chcę się jak najbardziej rozwinąć"

Waldemar Fornalik poszerza grono piłkarzy, którzy mogą grać w roli młodzieżowca. Dziś w tej roli trener Piasta może wystawiać aż sześciu zawodników! Poza Mosórem, to m.in. Javier Hyjek czy Arkadiusz Pyrka.

– Jestem zadowolony z przejścia do Piasta. Myślę, że tutaj rozwinę się jako zawodnik, bo to bardzo dobre do tego miejsce. Na pewno jestem zawodnikiem młodym i mam długą perspektywę bycia młodzieżowcem, dlatego przede mną dużo nauki. Chcę się jak najbardziej rozwinąć, ale też pokazać, że potrafię grać w piłkę – powiedział Ariel Mosór w rozmowie z oficjalnymi klubowymi mediami.

Transfer Ariela Mosóra to już czwarte letnie wzmocnienie Piasta Gliwice

Stoper podpisał z Piastem trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejnych dwanaście miesięcy. To czwarty piłkarz, który związał się z gliwiczanami. Wykupili oni z FC Nürnberg Dominika Steczyka, a do tego sprowadzili Michaela Ameyawa oraz środkowego obrońcę Miguela Muñoza, który wychowywał się w Deportivo La Coruña.