Michał Kucharczyk wykluczony z pięciu meczów w pucharach. UEFA potwierdza

Kara nałożona na Michała Kucharczyka jest efektem czerwonej kartki, jaką zawodnik zobaczył w sierpniu 2018 roku. 30-latek, jeszcze jako piłkarz Legii Warszawa, został tak ukarany w meczu eliminacji Ligi Europy przeciwko luksemburskiemu Dudelange.

"Pogoń Szczecin, gdy tylko stało się pewne, że awansuje do pucharów, przygotowując listę zawodników uprawnionych do gry w eliminacjach Europa Conference League, wystąpiła do UEFA o wyjaśnienie, czy kara nałożona na Michała Kucharczyka jako zawodnika Legii Warszawa, dotyczy także okresu jego występów w barwach Pogoni Szczecin w bieżącej edycji pucharów" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej 3. klubu minionego sezonu ekstraklasy.

Kucharczyk zawieszony na 5 meczów europejskich pucharów

"Do klubu dotarło wyjaśnienie UEFA, iż kara pięciu meczów obejmuje wszelkie kluby, w jakich Michał Kucharczyk będzie uprawniony do występowania w europejskich pucharach, a tym samym zawieszenie zawodnika obowiązuje bezwzględnie na pięć meczów".

"Decyzja europejskiej federacji jest ostateczna od 27 września 2018 roku i Pogoni Szczecin nie przysługuje w tym zakresie droga odwoławcza. Oznacza to, że w przypadku pozytywnego scenariusza i awansów zespołu do kolejnych etapów, piłkarz będzie mógł zagrać dopiero w rewanżu IV rundy eliminacyjnej Europa Conference League edycji 2021/2022".

Kucharczyk trafił do Pogoni latem zeszłego roku. Wcześniej piłkarz występował w rosyjskim klubie Urał Jekaterynburg. W minionym sezonie ekstraklasy zawodnik zagrał w 33 meczach, strzelił siedem goli i miał pięć asyst.