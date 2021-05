Szymański wreszcie komentuje brak powołania na Euro. "To szczyt marzeń"

Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił listę 26 zawodników, którzy pojadą na Euro 2020. Największym zaskoczeniem jest nieobecność Kamila Grosickiego, ale w kadrze zabrakło także miejsca dla innego zawodnika, który w ostatnich latach pełnił ważną rolę w reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Decyzja Sousy zburzy porządek w kadrze? "Znamy przypadek, gdy trener postąpiłby inaczej"

Szymański nie jedzie na Euro. Zaskakująca decyzja Paulo Sousy

Chodzi o Sebastiana Szymańskiego, którego Sousa sprawdził w meczu z Węgrami, ale jak sam twierdzi, nie przyda mu się na turnieju w roli środkowego pomocnika, a na wahadle grał słabo, bo to nie do końca jego pozycja.

Paulo Sousa ubezpieczył się na każdą okoliczność. Bardzo istotna decyzja

Zawodnik znalazł się zatem jedynie na liście rezerwowej i na turniej pojedzie tylko w przypadku kontuzji kogoś z 26-osobowej kadry. "Sebastian Szymański to największy przegrany powołań Paulo Sousy na Euro 2020. Choć błyszczy w Rosji, znalazł się tylko na liście rezerwowej. W reprezentacji nigdy nie dostał prawdziwej szansy - nie zagrał na pozycji, w której występuje w klubie" - tłumaczył sytuację zawodnika dziennikarz Sport.pl, Dominik Senkowski.

Zabawa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Bracia Golec już rozgrzewają trąbki

- Na pewno jest mi przykro, ale nie będę teraz się żalił ani chłostał trenera. Jesteśmy dorosłymi ludźmi [...] Chciałbym, żeby dostał na swojej pozycji chociaż jedną trzecią tych szans, które dostają inni środkowi pomocnicy - tak decyzję Sousy o braku powołania Szymańskiego do kadry na mistrzostwa Europy skomentował agent zawodnika, Mariusz Piekarski. Teraz o komentarz pokusił się także sam piłkarz.

Reprezentant Polski nie wierzył w zwolnienie Brzęczka. "Myślałem, że to żart"

Szymański komentuje brak powołania. "Jestem w gotowości"

- Gra w biało-czerwonych barwach z orzełkiem na piersi to szczyt marzeń każdego chłopaka, który zaczyna kopać piłkę z kolegami na podwórku. Mnie było dane spełnić to marzenie i stać się częścią reprezentacji Polski. Teraz - choć nie znalazłem się w kadrze przygotowującej do udziału w mistrzostwach Europy - pozostaję całym sercem z ekipą, która będzie miała taką szansę. Ja w razie potrzeby jestem w gotowości, by pomóc drużynie - napisał Szymański na swoim profilu na Facebooku.

W sezonie 2020/2021 Sebastian Szymański rozegrał 31 meczów, w których strzelił jednego gola i ośmiokrotnie asystował. W rosyjskiej Premier Lidze zawodnik był najlepszy pod względem liczby kluczowych podań na mecz (2,9) i trzeci pod względem liczby wślizgów na mecz.