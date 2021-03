Wielki talent odmówił Niemcom. "Zawsze chciałem grać tylko dla Polski"

Maik Nawrocki to utalentowany obrońca, który przebija się do pierwszego zespołu Werderu. W Bremie występował w drużynach młodzieżowych i radził sobie tam na tyle dobrze, że zimą wypożyczyli go działacze Warty Poznań. Defensor trafił pod lupę działaczy niemieckiej federacji, jednak zdecydował się odrzucić ich zakusy.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak odpowiada na krytykę Legii i Rakowa: "Wybieranie sędziów przez kluby to bardzo niebezpieczny trend"

Maik Nawrocki: "Chcę grać dla Polski"

– To, że byłem obserwowany, nie ma dla mnie większego znaczenia – powiedział Nawrocki w rozmowie z WP SportoweFakty. – Już w momencie zaproszenia na konsultacje reprezentacji do lat 15 wiedziałem, że chcę grać dla Polski. W kolejnych latach przeszedłem przez wszystkie młodzieżowe kadry. Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze występu w pierwszej reprezentacji – zadeklarował stoper.

Nawrocki urodził się w Niemczech, ale cała jego rodzina podchodzi z Polski. – Wyemigrowali tylko moi rodzice – ujawnił. Piłkarz powiedział, że zdecydował się odejść z Werderu, bo liga, w której gra drugi zespół z Bremy, na razie nie gra. Mógł trenować z pierwszym zespołem, ale chciał zbierać doświadczenie w Warcie. – Moja rodzina jest z Poznania, więc gdy dowiedziałem się o możliwości przejścia do Warty, byłem zdeterminowany, żeby dograć wszystkie szczegóły – powiedział Maik w rozmowie z WP SportoweFakty.