Legia na celny strzał czekała ponad godzinę. Ale było warto. Odskakuje rywalom

Dwa celne strzały do przerwy, z czego dwa Śląska, zero Legii (siedem niecelnych). Ale żaden z tych dwóch na tyle groźny, by zaskoczyć Artura Boruca. Słowem: to nie była dobra pierwsza połowa. Oba zespoły nie chciały podejmować dużego ryzyka i jeśli próbowały - 9 z 13 było niecelnych - to były próby z dystansu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski pokazał, jakim jest gigantem! Hat-trick! [ELEVEN SPORTS]

Trwa kryzys Pogoni Szczecin. Pierwsza taka porażka w sezonie

Pekhart wrócił, ale nie strzelił

- Nie stworzyliśmy żadnej groźnej sytuacji, oby w drugiej połowie było lepiej - mówił w przerwie Filip Mladenović, lewy pomocnik Legii, która w niedzielę zaczęła mecz ze Śląskiem z dwoma napastnikami: Rafaelem Lopesem i Szymonem Włodarczykiem. Ten drugi wytrwał do 50. minuty - niczym się nie wyróżnił - wtedy zmienił go wracający po kontuzji Tomas Pekhart, a więc najskuteczniejszy ligowy strzelec w tym sezonie (15 goli).

Absurd po derbach Madrytu. Na Camp Nou eksplodowali radością po golu dla Realu

Legia umacnia się jako lider

W niedzielę Pekhart gola nie strzelił (w 58. minucie trafił w słupek, w 83. w Putnocky'ego), ale za to po jego wejściu strzelił Paweł Wszołek. Skrzydłowy Legii w 64. minucie popisał się indywidualną akcją i precyzyjny strzałem w lewy dolny róg nie dał szans Matusowi Putnocky'emu. To był pierwszy celny strzał Legii w tym meczu i jedyny gol, który sprawił, że zespół Czesława Michniewicza odskoczył reszcie stawki. Na 10 kolejek przed końcem sezonu ma siedem punktów przewagi nad drugą Pogonią (przegrała w tej kolejce 0:1 z Lechem) i trzecim Rakowem (0:0 z Cracovią).

W następnej kolejce Legia podejmie Wartę (sobota, 20). A Śląsk, który po porażce z Legią spadł na siódme miejsce w tabeli, zagra na wyjeździe z Cracovią (piątek, 18).