Michał Kucharczyk w akcji. Niewytłumaczalne [WIDEO]

11 meczów i tylko jeden gol - to dorobek Michała Kucharczyka w tym sezonie Ekstraklasy. Były skrzydłowy Legii Warszawa nie notuje najlepszego powrotu do Polski, w barwach Pogoni Szczecin spisując się co najwyżej przeciętnie. Gorzej niż przeciętnie zachował się podczas poniedziałkowego meczu ze Stalą Mielec (2:0), podczas którego w jednej z akcji ofensywnych "popisał się" fatalnym podaniem.

Fatalne podanie Michała Kuchraczyka. "Uśmiałem się serdecznie"

Wspomnianą akcję Pogoń przeprowadziła w końcówce spotkania, gdy prowadziła już 2:0. Kucharczyk wyszedł z kontratakiem i miał przed sobą jednego obrońcę. Po lewej stronie na pozycję świetnie wybiegał natomiast wprowadzony z ławki rezerwowych 19-letni Kacper Smoliński. Kucharczyk spróbował do niego zagrać, ale zrobił to tragicznie, posyłając zbyt mocne zagranie.

Internauci po akcji Kucharczyka postanowili go nie oszczędzać. "Uśmiałem się serdecznie" - napisał jeden z użytkowników Twittera. "Ale, że Pogoń wyglądała w miarę ok, aż do wejścia Kucharczyka? Nie, to mnie akurat nie dziwi" - dodał inny.

Pogoń poniedziałkowe spotkanie wygrała 2:0 po bramkach Luki Zahovicia i Kamila Drygasa. Zwycięstwo sprawiło, że zespół ze Szczecina awansował na 5. miejsce w tabeli. Stal Mielec jest przedostatnia.