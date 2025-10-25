Kadrowicz Probierza chce wrócić do reprezentacji. "Kwestia selekcjonera"

23-latek jest wychowankiem Legii Warszawa, ale w seniorskiej piłce zadebiutował już na włoskich boiskach. W momencie powołania do reprezentacji przez Michała Probierza był zawodnikiem SPAL, występującego na trzecim poziomie rozgrywkowym w Italii. Peda oczywiście otrzymał olbrzymi kredyt zaufania od ówczesnego selekcjonera, ale kiedy przestał robić postępy w karierze klubowej, seniorska kadra już się do niego nie odezwała.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Patryk Peda chce wrócić do kadry. Mówi jasno

W lecie 2023 roku Peda został zawodnikiem Palermo, ale dopiero w tym sezonie zaczął grać w nim regularnie (wcześniej był dwukrotnie wypożyczany). Polak jest obecnie ważnym obrońcą drużyny, która walczy o awans do Serie A. W rozmowie z "Łączy nas piłka" podkreślił, że jego ambicje sięgają daleko. Ma nadzieję, że zwróci na siebie uwagę Jana Urbana.

- Nie będę porównywał się do innych zawodników. Skupiam się na sobie i chcę pokazać pracą w klubie, że zasługuję na grę w reprezentacji, a później to już będzie kwestia selekcjonera i jego decyzji. Chęć powrotu do reprezentacji mam ogromną - podkreślił Peda.

ZOBACZ TEŻ: Drużyna Polaka pojechała na Bayern. Tego jeszcze nikt nie dokonał

W dalszej części rozmowy 23-latek dodał jeszcze: - Ja zawsze chcę więcej. Mimo tego, że fajnie zaczęliśmy ten sezon i tak chcę więcej. Chciałbym wygrywać każdy mecz i na tym się skupiam. Nie wybiegam myślami za daleko do przodu - podsumował polski obrońca, który ma na koncie trzy mecze w seniorskiej reprezentacji.

Palermo na ten moment zajmuje 4. miejsce w tabeli Serie B.