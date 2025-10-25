Drużyna Polaka pojechała na Bayern. Tego jeszcze nikt nie dokonał

Bayern Monachium prezentuje się w tym sezonie wybitnie. Nie zanotował porażki, nawet remisu, wszystko wygrał. Komplet punktów w Bundeslidze oraz w Lidze Mistrzów. Vincent Kompany stworzył maszynę, która bazuje zwłaszcza na ofensywie. Luis Diaz, Michael Olise oraz Harry Kane - te trzy nazwiska robią niemałe spustoszenie w Europie, zwłaszcza Anglik, który strzelił dotąd 20 goli.

Drużyna Polanskiego postawiła się Bayernowi. Jako pierwsza w tym sezonie

Bayern przystępował zatem do sobotniego starcia z Borussią Moenchengladbach w roli ogromnego faworyta, zwłaszcza że rywale dotąd nie wygrali spotkania i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Gdyby tego było mało, to w 19. minucie po brutalnym faulu na Diazie z boiska wyrzucony został Jens Castrop. Mogło się wydawać, że jest już praktycznie po meczu. Drużyna prowadzona tymczasowo przez byłego reprezentanta Polski Eugena Polanskiego pokazała jednak charakter.

Jako pierwsza w tym sezonie nie straciła bramki przeciwko Bayernowi w pierwszej połowie. Do przerwy był bezbramkowy remis. - Zadanie nie będzie łatwe, bo wiemy, do czego Bayern jest zdolny. Oni nie robią niczego wyjątkowego. Ale to, co robią, robią naprawdę dobrze - wyjaśniał Polanski przed meczem.

Po wyjściu z szatni Borussia dzielnie się broniła, natomiast w 64. minucie rywale przełamali jej obronę. Do siatki trafił wówczas Joshua Kimmich. - Doczekali się, wcisnęli to w końcu. Kimmich bohaterem - relacjonowali komentatorzy Eleven.

Po chwili było już 2:0 po trafieniu Raphaela Guerreiro. Gospodarze wyraźnie opadali z sił, co bezlitośnie wykorzystał Bayern. Wprowadzony w 76. minucie Lennart Karl po raz kolejny popisał się niesamowitymi umiejętnościami. 17-latek sprytnie przyjął piłkę, krótko ją podprowadził w kierunku pola karnego i huknął w samo okienko bramki. - Zapamiętajcie to nazwisko. Absolutnie złoty chłopak. Kiedy znajduje się w okolicach szesnastki włącza tę laserową precyzję - podsumowali komentatorzy.

Ostatecznie Bayern wygrał 3:0 i zanotował 13. zwycięstwo w tym sezonie. Borussia niezmiennie jest za to na ostatniej lokacie w tabeli, mając w dorobku trzy punkty i już cztery do wyjścia ze strefy spadkowej. Fani mogli mieć nadzieję, że Polanski w przypadku dobrych wyników pozostanie na stanowisku na stałe. Ale po piątym spotkaniu bez zwycięstwa, trudno sobie to wyobrazić.