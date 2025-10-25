Co za emocje w hicie Ekstraklasy! Remontada, zadecydował gol w 89. minucie

Świetna postawa Cracovii to jedna z największych pozytywnych niespodzianek tego sezonu Ekstraklasy. Drużyna z Małopolski przed 13. kolejką traciła tylko trzy punkty do liderującej rozgrywkom Jagiellonii Białystok i na pewno liczyła, że wyprowadzi atak na szczyt tabeli. To nie mogło być jednak łatwe, bo Pogoń Szczecin - mimo rozczarowującego początku sezonu - to ekipa, która w Polsce jest groźna dla każdego.

Pogoń Szczecin - Cracovia. Emocje w hicie 13. kolejki Ekstraklasy

W pierwszej połowie sobotniego starcia to Cracovia prezentowała się zdecydowanie lepiej. Oddała łącznie aż dziesięć strzałów, przy tylko dwóch gości. A w 29. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Filipa Stojilkovicia, który wykorzystał błąd Valentina Cojocaru. Bramkarz Pogonii "wypluł" piłkę przed siebie po strzale rywali i umożliwił dobitkę znajdującemu się w polu karnym szwajcarskiemu napastnikowi.

Pogoń nie po raz pierwszy w ostatnim czasie pokazała jednak, że łatwo nie składa broni. W drugiej połowie grała już zdecydowanie lepiej. W 61. minucie za sprawą Kamila Grosickiego, który zgarnął bezpańską piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i umieścił ją w siatce, zdołała doprowadzić do wyrównania. A kiedy mecz zbliżał się do końca, bohaterem okazał się rezerwowy.

W 89. minucie Musa Juwara dośrodkował piłkę w pole karne, w locie przejął ją Fredrik Ulvestad, a końcowe uderzenie głową wyprowadził Paul Mukairu. Nigeryjczyk po raz kolejny uratował Pogoń, bo w poprzedniej kolejce to jego gol w końcówce pozwolił drużynie zdobyć punkt w starciu z Lechem Poznań. Tym razem natomiast zespół ze Szczecin zgarnął już pełną pulę.

Zwycięstwo z Cracovią to dla Pogoni Szczecin jeden z najcenniejszych wyników w trwających rozgrywkach. Zespół z Krakowa musi natomiast liczyć, że nie zostanie wyprzedzony w ligowej tabeli przez Wisłę Płock, Koronę Kielce oraz Lech Poznań. Cała trójka ma jeszcze do rozegrania spotkanie w ramach 13. kolejki Ekstraklasy.

Pogoń Szczecin - Cracovia 2:1 (0:1)

Bramki: Stojilković 29', Grosicki 61', Mukairu 89'.