Krychowiak wprost o meczu Polski z Litwą. Kibicom się to nie spodoba

Grzegorz Krychowiak obecnie poszukuje nowego klubu. 35-latek w przeszłości rozegrał 100 meczów w reprezentacji Polski i z wielką uwagą przygląda się temu, w jakim kierunku podąża drużyna pod wodzą nowego selekcjonera - Jana Urbana. W czwartek "Krycha" był obecny na trybunach podczas meczu towarzyskiego z Nową Zelandią (1:0).

Krychowiak nie wróży rewelacyjnego stylu. Najważniejsze jest zwycięstwo

W niedzielę Biało-Czerwonych czeka wyjazdowy pojedynek z Litwą w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Krychowiak przyznał, że byłoby coś nie tak, gdybyśmy nie myśleli tylko o trzech punktach w starciu z takim rywalem. Podkreśla jednocześnie, że nie ma co nastawiać się na "fajerwerki" ze strony polskiego zespołu. Najważniejsze to spełnić cel.

- No tak, z Litwą zdobywa się trzy punkty. Nieważne jak. Ale wiem ze swojego doświadczenia, że tego typu mecze nic nie dają, bo musisz wygrać. I na pewno to nie będzie zrobione w rewelacyjnym, fantastycznym stylu, bo my nigdy tak nie graliśmy. Więc masz więcej do stracenia w tym meczu, niż do zyskania - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Krychowiak nie miał do czynienia z Urbanem". "Kibice są głodni sukcesu"

Atmosfera wokół reprezentacji Polski poprawiła się, kiedy jej selekcjonerem został Jan Urban. Zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza. Oficjalnie przejął stery nad kadrą 16 lipca.

We wrześniu miało miejsce pierwsze zgrupowanie pod wodzą Urbana, a Polacy rozegrali wtedy dwa mecze w eliminacjach do mistrzostw świata. Najpierw zremisowaliśmy z Holandią 1:1, a później pokonaliśmy Finlandię 3:1, co znacząco poprawiło sytuację w kontekście walki o baraże.

- Nie chcę za bardzo mówić o naszym nowym trenerze drużyny narodowej, bo jako zawodnik nie znam go. Jednak kolejny selekcjoner zaczyna od nowa, ma historię do napisania. Wydaje mi się, że polscy kibice są głodni sukcesu i chcą, żeby reprezentacja grała na najwyższym poziomie, jeździła na imprezy, żebyśmy byli z niej dumni. I na pewno ci, którzy kibicują reprezentacji Polski, życzą mu jak najlepiej - podkreślił Krychowiak.

Obecnie w grupie G eliminacji do mistrzostw świata prowadzi Holandia z dorobkiem 13 punktów. Biało-Czerwoni zajmują drugą lokatę, gromadząc 10 "oczek". Tyle samo punktów ma Finlandia, ale rozegrała mecz więcej. Litwa jest na czwartej pozycji (3 pkt), a na ostatniej Malta (2 pkt).