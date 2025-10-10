Marciniak w centrum zamieszania. Poprowadzi mecz Izraela

Mimo pojawiających się głosów sprzeciwu, Izrael nie jest zawieszony w żadnych rozgrywkach wchodzących w skład FIFA czy UEFA. Piłkarze z tego kraju biorą udział w eliminacjach mistrzostw świata i w październiku mają rozegrać dwa mecze - z Norwegią oraz Włochami. Oba odbędą się na wyjeździe i oba będą wymagać wyjątkowego podejścia organizatorów.

Szymon Marciniak poprowadzi mecz podwyższonego ryzyka. Izrael w roli głównej

11 października Izrael zmierzy się z Norwegią, a trzy dni później z Włochami. Oba mecze będą szalenie istotne dla losów grupy I w eliminacjach mistrzostw świata. Erling Haaland i spółka mają na koncie 15 punktów i są już o krok od uzyskania bezpośredniego awansu na przyszłoroczny mundial. Włochy oraz Izrael z 9 punktami walczą natomiast o miejsce w barażach.

Jak informuje "sport.tvp.pl": podczas spotkania w Oslo nie będzie otwarta żadna strefa kibica. Pojemność samego stadionu ma natomiast zostać zmniejszona. "Według agencji Reutera – do zaledwie trzech tysięcy, według Norweskiego Związku Piłki Nożnej (NFF) – o około dwa i pół tysiąca miejsc. Ponadto drogi wokół stadionu mają zostać zamknięte na kilka godzin przed meczem" - czytamy.

Norwegowie nie wyobrażali sobie jednak, żeby starcie ich drużyny z Izraelem zostało rozegrane na pustym stadionie. - Tak, chcemy, żeby ludzie przyszli na mecz. Zrobiliśmy i będziemy nadal robić wiele, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom tego meczu – stwierdził Peter Loeken, sekretarz generalny Norweskiego Związku Piłki Nożnej, cytowany przez "sport.tvp.pl".

Inne podejście mieli natomiast Włosi, którzy piłkarzy Izraela przyjmą 14 października. Oto słowa burmistrza Udine, gdzie odbędzie się spotkanie el. mistrzostw świata: - Wnioskowałem, żeby mecz z Izraelem został przełożony, ponieważ atmosfera nie sprzyja świętowaniu wydarzenia z udziałem reprezentacji narodowej, ale mój wniosek nie zyskał akceptacji odpowiednich władz. Lepiej już byłoby ten mecz rozegrać za zamkniętymi drzwiami, aby nie dolewać oliwy do ognia - stwierdził Alberto Felice de Toni.

Warto podkreślić, że pierwszy z meczów z udziałem Izraela poprowadzi Szymon Marciniak. Polski sędzia będzie musiał dołożyć wszelkich starań, żeby na boisku w Oslo wszystko przebiegało w normalnej, piłkarskiej atmosferze.