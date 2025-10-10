Takiej sytuacji nie było od 30 lat. Tak przygotowali się na przyjazd Izraela

Norwegia mknie jak burza przez eliminacje do mistrzostw świata. Erling Haaland i spółka wygrali wszystkie pięć spotkań, a ich bilans bramek to 24:3. Wiele wskazuje na to, że Norwegowie wreszcie doczekają się występu na wielkiej piłkarskiej imprezie. Trzeba jednak jeszcze postawić kilka kroków, by cel został osiągnięty. W sobotę podopieczni Stale Solbakkena zmierzą się z Izraelem. W kraju jest gorąca atmosfera przed tym pojedynkiem, co nie może być zaskoczeniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

Specjalne środki ostrożności. "Zasłonić widoczność"

Sama obecność Izraela w eliminacjach do mistrzostw świata jest dla wielu kibiców skandalem. To kraj, który dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy na obywatelach Palestyny. Nawet jeśli pojawiają się informacje o potencjalnym zawieszeniu broni, to nie zmienia to faktu, że sporo osób traktuje państwo Izrael jak zbrodniarzy.

Dlatego też przyjazd reprezentacji Izraela w poszczególne miejsca na świecie wywołuje wśród miejscowych fanów złość. A to sprawia, że muszą być przeznaczone większe fundusze na środki ostrożności.

Przekonali się o tym Norwegowie. - Nie możemy powiedzieć nic więcej poza tym, że wprowadzono o wiele więcej środków bezpieczeństwa niż zwykle - przyznał w rozmowie z "Nettavisen" Anders Ronning, dowódca ds. interwencji w okręgu policji w Oslo.

Nieco więcej informacji przekazało inne medium, pisząc o tym, co działo się tuż po przylocie Izraelczyków do Norwegii. "Zawodnicy byli pilnowani przez silnie uzbrojonych policjantów z bronią automatyczną, gdy opuszczali samolot. Zostali zabrani prosto do autobusu zaparkowanego obok schodów wejściowych. Przed samolotem podjechały duże samochody, aby zasłonić widoczność" - czytamy w serwisie tv2.no.

Ten sam portal podkreślił ponadto, że plan policji określany jest jako najbardziej rozbudowana operacja bezpieczeństwa w związku z wydarzeniem sportowym w Norwegii od czasów igrzysk olimpijskich w Lillehammer, które odbyły się 1994 roku.

Trener już się przyzwyczaił. "Taka jest rzeczywistość"

Dziennikarze TV2 porozmawiali krótko z trenerem reprezentacji Izraela Ranem Ben Shimonem. Szkoleniowiec nie jest zdziwiony szaleństwem, które widzi w Norwegii.

- Na dachach są ludzie, wszędzie strażnicy. Taka jest nasza rzeczywistość. Dla mnie to już nic nadzwyczajnego. Tak po prostu wygląda życie - podkreślił.

Czytaj także: Nie mogli tego zignorować. We Włoszech już głośno o tym, co zrobił Zieliński

Izrael w pięciu meczach eliminacji do mistrzostw świata zgromadził dziewięć punktów. Przegrał dwa mecze - z Norwegią i Włochami. W rewanżach musi szukać zwycięstw z tymi zespołami, jeśli chce marzyć o udziale w mundialu. Na razie wydaje się to mało prawdopodobne.