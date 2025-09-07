Jan Urban ogłasza ws. kontuzji Matty'ego Casha

Powrót na stronę główną
Reprezentacja Polski odniosła pewne zwycięstwo nad Finlandią (3:1) w niedzielnym meczu eliminacji do mistrzostw świata. Po pierwszej połowie na boisku nie widzieliśmy już Matty'ego Casha. Selekcjoner Jan Urban przedstawił kilka informacji na temat urazu prawego obrońcy.
Jan Urban
Reprezentacja Polski zagrała na miarę oczekiwań kibiców. Biało-Czerwoni w arcyważnym spotkaniu z Finlandią zwyciężyli 3:1. Co istotne, selekcjoner Jan Urban postawił na tę samą wyjściową jedenastkę, co w rywalizacji z Holandią. To się opłaciło. W niedzielę dla naszego zespołu bramki zdobywali: Matty Cash, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. W końcówce Polacy nieco się rozluźnili, ale i tak ich przewaga nad Finlandią nie podlegała dyskusji.

Kontuzja Casha. Nie mógł grać w drugiej połowie

Po spotkaniu nie ma zbyt dużo zmartwień, choć kibice mogą być zaniepokojeni urazem Matty'ego Casha. Zdobywca jednej z bramek nie wyszedł na drugą połowę, a na boisku zastąpił go Paweł Wszołek. O całą sytuację na pomeczowej konferencji prasowej został zapytany Jan Urban.

- Miał po jednym faulu stłuczony mięsień czworogłowy. Podbiegli do niego lekarz oraz fizjoterapeuci. To było typowe uderzenie kolanem, gdzie gdy później biegasz, to udo zaczyna twardnieć. W końcówce pierwszej połowy widziałem już, że utykał. Przekonałem go, by opuścił boisko. Zgodził się. Był uparty, by nie schodzić, ale sam przeżyłem takie kontuzje i to jest kwestia czasu, kiedy nie można biegać - podkreślił Urban.

Cash jednym z wygranych zgrupowania

Teraz niewiadomą pozostaje, ile mogłaby potrwać ewentualna przerwa Casha od gry. Miejmy nadzieję, że z jego zdrowiem niebawem będzie wszystko w porządku.

Urban od samego początku stawia na Casha w roli podstawowego zawodnika reprezentacji Polski. A piłkarz występujący na co dzień w Aston Villi odpłaca się golami. Trafiał do siatki zarówno w Rotterdamie w rywalizacji z Holandią, jak i w niedzielnym starciu z Finlandią.

Jeszcze jakiś czas temu - za kadencji Michała Probierza - sytuacja Casha w kadrze była niełatwa. Poprzedni selekcjoner nie dawał mu zbyt wielu szans do gry, nawet kiedy ten był zdrowy.

