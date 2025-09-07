Jan Urban ogłasza ws. kontuzji Matty'ego Casha

Reprezentacja Polski zagrała na miarę oczekiwań kibiców. Biało-Czerwoni w arcyważnym spotkaniu z Finlandią zwyciężyli 3:1. Co istotne, selekcjoner Jan Urban postawił na tę samą wyjściową jedenastkę, co w rywalizacji z Holandią. To się opłaciło. W niedzielę dla naszego zespołu bramki zdobywali: Matty Cash, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. W końcówce Polacy nieco się rozluźnili, ale i tak ich przewaga nad Finlandią nie podlegała dyskusji.

Kontuzja Casha. Nie mógł grać w drugiej połowie

Po spotkaniu nie ma zbyt dużo zmartwień, choć kibice mogą być zaniepokojeni urazem Matty'ego Casha. Zdobywca jednej z bramek nie wyszedł na drugą połowę, a na boisku zastąpił go Paweł Wszołek. O całą sytuację na pomeczowej konferencji prasowej został zapytany Jan Urban.

- Miał po jednym faulu stłuczony mięsień czworogłowy. Podbiegli do niego lekarz oraz fizjoterapeuci. To było typowe uderzenie kolanem, gdzie gdy później biegasz, to udo zaczyna twardnieć. W końcówce pierwszej połowy widziałem już, że utykał. Przekonałem go, by opuścił boisko. Zgodził się. Był uparty, by nie schodzić, ale sam przeżyłem takie kontuzje i to jest kwestia czasu, kiedy nie można biegać - podkreślił Urban.

Cash jednym z wygranych zgrupowania

Teraz niewiadomą pozostaje, ile mogłaby potrwać ewentualna przerwa Casha od gry. Miejmy nadzieję, że z jego zdrowiem niebawem będzie wszystko w porządku.

Urban od samego początku stawia na Casha w roli podstawowego zawodnika reprezentacji Polski. A piłkarz występujący na co dzień w Aston Villi odpłaca się golami. Trafiał do siatki zarówno w Rotterdamie w rywalizacji z Holandią, jak i w niedzielnym starciu z Finlandią.

Jeszcze jakiś czas temu - za kadencji Michała Probierza - sytuacja Casha w kadrze była niełatwa. Poprzedni selekcjoner nie dawał mu zbyt wielu szans do gry, nawet kiedy ten był zdrowy.

