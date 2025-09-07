Reprezentacja Polski zremisowała w czwartkowym meczu z Holandią. Fantastycznego gola z dystansu strzelił Matty Cash, który wreszcie wrócił na nominalną pozycję - prawą obronę. Bardzo dobre opinie po tym meczu zebrał nowy selekcjoner Jan Urban, który wprowadził do drużyny nieco świeżości. Postawił choćby na Przemysława Wiśniewskiego, który był jednym z najlepszym na boisku. Na mecz z Finlandią Urban nie dokonał żadnej zmiany w składzie i postawił na tych samych piłkarzy, co w Rotterdamie.

Reprezentacja Polski prowadzi z Finlandią. Kolejny gol Matty'ego Casha

Już od samego początku ruszyliśmy na rywali. Znakomitą okazję miał najpierw Robert Lewandowski, a później Nicola Zalewski. Ten pierwszy nie trafił jednak w piłkę, natomiast drugi fatalnie spudłował. Niedługo po tym kapitalnie po dośrodkowaniu Szymańskiego uderzenie głową Wiśniewskiego obronił bramkarz. Tempo spotkania nieco spadło, aż do 27. minuty.

Kapitalny odbiór piłki na połowie rywala zanotował Jakub Kamiński, wbiegł w pole karne i wyłożył piłkę Matty'emu Cashowi. Ten przyjął, bezbłędnie uderzył i wyprowadził nasz zespół na prowadzenie. - Ależ Matty Cash, strzał za wszystkie pieniądze - relacjonował komentujący mecz Dariusz Szpakowski. 28-latek po zdobytej bramce podbiegł do narożnika i wykonał tę samą cieszynkę, co parę dni temu - zaimitował uderzenie golfowe.

Trzeba przyznać, że mimo że wynik jest dla nas korzystny, jest to nudny mecz. Poza golem Casha dwukrotnie próbował ten, który robi niemałe wrażenie w ostatnich dniach, czyli Przemysław Wiśniewski, natomiast bez skutku. Dość przeciętny występ notuje Robert Lewandowski, który widać, że nie jest w optymalnej formie.

Reprezentacja Polski po 40 minutach wciąż prowadzi 1:0.