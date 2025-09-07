Mecz się nie zaczął, a Kulesza już pojawił się na murawie. Kibice dali popis

Reprezentacja Polski w czwartek zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1. Bohaterem podczas debiutu Jana Urbana w roli selekcjonera okazał się być Matty Cash, strzelec wyrównującego gola. To spotkanie było także wyjątkowe dla innego zawodnika. Mowa o Piotrze Zielińskim, o czym przypomniano przed niedzielnym starciem z Finlandią.

Zanim sędzia Rade Obrenović rozpoczął spotkanie i jeszcze zanim oba zespoły odśpiewały hymny, na murawie Stadionu Śląskiego pojawili się Cezary Kulesza. Prezes PZPN w towarzystwie sekretarza federacji Łukasza Wachowskiego naj.pierw stanęli przy bocznej linii, a po chwili weszli na murawęMieli przygotowaną oprawioną koszulkę. Na jej plecach widniał napis "Zieliński" i "100". Spiker zawodów przypomniał, że pomocnik Interu Mediolan w czwartkowy wieczór rozegrał setny mecz w reprezentacji Polski. Cały stadion momentalnie zaczął bić brawo.

Część kibiców zaczęła skandować nazwisko Zielińskiego, który w kadrze występuje już od 2013 roku. W dotychczasowych 100 spotkaniach strzelił 14 goli. Tego ostatniego niemal równo rok temu przeciwko Chorwacji, z którą kadra Michała Probierza zremisowała 3:3 w czwartej kolejce Ligi Narodów. 31-latek jest nie tylko ważną postacią kadry, ale też jej wicekapitanem. A przez chwilę nawet kapitanem, którym uczynił go właśnie Probierz - na poprzednim zgrupowaniu - kiedy ówczesny selekcjoner przegrał na wyjeździe 1:2 z Finlandią i przy okazji skonfliktował się z Robertem Lewandowskim, którego pozbawił kapitańskiej opaski, co Probierz przypłacił utratą posady.

