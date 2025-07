Polski piłkarz jasno wskazuje. "To on powinien być selekcjonerem"

Niedługo po przegranym 1:2 meczu z Finlandią Michał Probierz zdecydował się zrezygnować z dalszego prowadzenia polskiej kadry. Od tego czasu Cezary Kulesza rozgląda się za jego następcą. Początkowo najwięcej mówiło się, że kadrę ma objąć Maciej Skorża. Obecny trener Urawy Red Diamonds sam jednak zaprzeczył tym informacjom.

Damian Rasak zdradził, kto powinien objąć kadrę

Tym samym działacze PZPN muszą rozglądać się za kolejnymi kandydatami. Aktualnie najwięcej wskazuje na to, że reprezentację Polski przejmie Jan Urban lub Jerzy Brzęczek. W mediach regularnie przewijało się także nazwisko Marka Papszuna. Na temat wyboru nowego selekcjonera wypowiedział się zawodnik Ujpest FC Damian Rasak, który wskazał swojego faworyta.

- Z trenerem Markiem Papszunem nie miałem okazji współpracować, ale doceniam bardzo, jak pod wodzą tego trenera zdyscyplinowany jest Raków Częstochowa. To mogłoby mieć przełożenie na grę reprezentacji Polski. Współpracowałem natomiast z trenerami Janem Urbanem i Jerzym Brzęczkiem. Na pewno to zupełnie inni szkoleniowcy. Nie porównywałbym ich do siebie. Mając jednak na względzie to, jak długo współpracowałem z trenerem Urbanem, to postawiłbym właśnie na niego. To osoba, mająca zawsze dobry kontakt z zawodnikami i mam wrażenie, że to mogłoby pomóc drużynie narodowej - powiedział w rozmowie z Goal.pl.

- To po prostu ciekawe, na kogo postawi prezes PZPN. Uważam jednak, że przy wyborze nie tylko ważne są umiejętności trenerskie, ale też pedagogiczne. Są w każdym razie konkretni ludzie odpowiedzialni za ten wybór i oby ich decyzja przyczyniła się do tego, że będzie można w przyszłości skupić się na pozytywach - dodał.

Damian Rasak od stycznia tego roku występuje w węgierskim Ujpest FC, gdzie przeniósł się z Górnika Zabrze. W zeszłym sezonie rozegrał 18 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył tyle samo asyst.

