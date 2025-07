Sensacja. Słynny trener chce prowadzić reprezentację Polski. Co za nazwisko!

Na razie nie znamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. 12 czerwca br. dowiedzieliśmy się, że Michał Probierz podał się do dymisji i zrezygnował z pracy w tej roli. Od tamtego momentu trwa saga związana z szukaniem nowego selekcjonera przez Cezarego Kuleszę. Ze słów prezesa PZPN-u wynika, że nowy selekcjoner ma zostać wybrany do 15 lipca, by miał on możliwość obejrzenia pierwszych meczów Ekstraklasy. - Postaramy się wybrać go w możliwie jak najkrótszym terminie. Cały czas rozmawiamy z polskimi i zagranicznymi trenerami - opowiadał Kulesza po wyborach.

Oto kolejny kandydat do objęcia reprezentacji Polski. "Bardzo ciekawa kandydatura"

W trakcie programu "Okno Transferowe" na kanale Meczyków pojawiła się informacja, że zagraniczny trener zgłosił się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z chęcią poprowadzenia reprezentacji Polski. Chodzi tutaj o Rogera Schmidta, który pozostaje bez pracy od sierpnia 2024 r., gdy został zwolniony z Benfiki. Do tej pory Schmidt pracował m.in. w Red Bull Salzburg (2012-2014), Bayerze Leverkusen (2014-2017), Beijing Guoan (2017-2019), PSV Eindhoven (2020-2022) i Benfice (2022-2024).

- Bardzo ciekawa kandydatura na selekcjonera pojawiła się na stole. Mocne CV, on ma być zainteresowany objęciem reprezentacji Polski, nie jak Gareth Southgate. Z powodzeniem prowadził Benfikę - przekazał Tomasz Włodarczyk. Schmidt jeszcze nie pracował w roli selekcjonera.

- Wybór selekcjonera to bardzo poważny temat. Te prace zostaną teraz przyspieszone, będziemy chcieli jak najszybciej trenera wybrać. Dlatego, że trener będzie miał dłuższy czas na pracę nad selekcją naszych zawodników. Ale nie chcemy popełnić błędu. Musimy dobrze się zastanowić, dobrze wybrać, dobrze skonstruować umowę. Jak to wszystko będzie dograne, to jak najszybciej ogłosimy selekcjonera - dodawał Kulesza po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PZPN.

Do tej pory za głównego faworyta do objęcia reprezentacji Polski uchodził Maciej Skorża, natomiast trener pozostanie w Urawie Red Diamonds. Teraz w przestrzeni medialnej pojawiają się kandydatury Marka Papszuna (Raków Częstochowa), Jana Urbana, Adama Nawałki czy Jerzego Brzęczka.