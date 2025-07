Barcelona szykuje hit! Zdjęcia już krążą po sieci

Zobacz wideo

W środowy poranek FC Barcelona oficjalnie pokazała kibicom domową koszulkę na sezon 25/26. "Strój Barcelony łączy dziedzictwo z innowacją, a tradycję z przyszłością. Klasyczne paski blaugrany zostały przeprojektowane za pomocą nowej gradacji kolorów, które wstrzykują rytm i energię" - napisał klub w komunikacie, w którym przedstawia nowy trykot Barcelony. W filmie promocyjnym występuje większość piłkarzy Barcelony, w tym Robert Lewandowski. Możemy jednak zaobserwować ciekawy zabieg przy okazji Lamine'a Yamala.

Tak Barcelona zabawia się z kibicami. Tajemniczy numer Yamala

Yamal pojawia się bardzo często w filmie promocyjnym. Gdyby któryś z kibiców chciał zakupić koszulkę z nazwiskiem tego piłkarza, na razie nie będzie znał numeru. W sklepie on-line Barcelony widnieje tzw. tajemniczy numer "1?". "Aby zapewnić najlepsze wrażenia, możesz kupić koszulkę Yamala, ale nie zostanie ona dostarczona, dopóki nie zostanie oficjalnie potwierdzony jego numer. Dziękujemy za zrozumienie" - czytamy na stronie Barcelony.

Z informacji hiszpańskich mediów wynika, że Yamal będzie grał w przyszłym sezonie z numerem 10. Ta wiadomość zostanie oficjalnie ogłoszona przez klub, gdy Yamal ukończy 18. rok życia. To wydarzy się 13 lipca. Yamal może przejąć numer 10 po tym, jak Ansu Fati dołączył do AS Monaco w ramach wypożyczenia do końca sezonu 25/26.

"Barcelona nadal bawi się tajemnicą koszulki z numerem 10 u Yamala. Klub wykorzystał prezentację nowego stroju, by nadal podtrzymywać tajemnicę" - pisze dziennik "Mundo Deportivo". - Teraz nie jest to bardzo zauważalne, ale z każdym rokiem będę lepszy, będę czuł się bardziej komfortowo na boisku, a także z moimi kolegami z drużyny - mówił Yamal w dokumencie "Inside Barca 24/25".

"Lamine jest więcej niż gotowy, by podjąć się wielkiej odpowiedzialności noszenia tego numeru na koszulce. Yamal będzie mógł podążać śladami wielkich legend, które zapisały się w historii. Czeka na niego nowe Camp Nou" - pisali hiszpańscy dziennikarze. Yamal wchodził do pierwszej drużyny Barcelony z numerem 27, a potem wziął numer 19.

Pewne jest, że Barcelona zagra trzy mecze towarzyskie przed startem nowego sezonu. Zespół Hansiego Flicka zmierzy się z Vissel Kobe (27.07), Seoul (31.07) i Daegu (04.08). Jeszcze jest niepotwierdzony rywal w meczu o Puchar Gampera, ale najpewniej będzie to włoskie Como, które prowadzi Cesc Fabregas.