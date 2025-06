Boniek powiedział, co myśli o decyzji Skorży. Nie ma złudzeń

Wiemy już, że nowym selekcjonerem nie zostanie Maciej Skorża, co potwierdził na konferencji prasowej przed meczem z Monterrey na Klubowych Mistrzostwach Świata. - Polska federacja zwróciła się do mnie z propozycją. Bycie trenerem reprezentacji Polski to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania. (...) Mam nadzieję, że może będzie mi jeszcze kiedyś dane poprowadzić polską kadrę - wyznał.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Andrejczyk: Sport jest kojarzony z rozrywką męską, brutalnością

Boniek reaguje na decyzję Macieja Skorży. "Rozumiem, szanuję"

Bardzo szybko na decyzję Skorży zareagował również były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który niejako przewidział to, że szkoleniowiec nie zostawi obecnej drużyny. "Rozumiem, szanuję. Myślę jednak, że to nie była opcja nr 1 na teraz. W przyszłości może tak" - napisał na portalu X. Na słowa szkoleniowca Urawy Red Diamons dotąd nie odpowiedział za to prezes Kulesza, którego plan się nie powiódł.

Eksperci nie byli zaskoczeni tym, że Skorża odmówił polskiej federacji. "Szkoda, ale trudno mieć do Skorży pretensje. Nie przy takim bałaganie w drużynie i przede wszystkim przy tak działającym związku. Trudno mi sobie wyobrazić jego super współpracę z Kuleszą. Ludzie z innych światów" - oznajmił choćby Dariusz Faron z portalu WP SportoweFakty.

Kto zostanie zatem selekcjonerem? Na ten moment nie wiadomo. Faworytami do przejęcia stanowiska są: Jan Urban, Nenad Bjelica, Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek oraz Marek Papszun. Prezes Kulesza ujawnił, że niebawem poznamy odpowiedź. - Czasu dużo nie ma. Pewnie w tym tygodniu powinno się wszystko wyjaśnić. Jak będzie znany selekcjoner, damy komunikat. Nie będę wychodził przed szereg - oznajmił.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później podejmiemy za to na własnym stadionie Finlandię. Na ten moment zajmujemy trzecie miejsce w tabeli grupy G z dorobkiem sześciu pkt. Liderami są Finowie (4 mecze, 7 pkt), którzy wyprzedzają Holandię (2 mecze, 6 pkt).