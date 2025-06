Alarm ws. Pajor przed mistrzostwami Europy. Oto powód

Do pierwszego w historii polskiej piłki kobiecej Euro kadra przygotowywała się w Arłamowie. Jednak w ramach ostatniego sprawdzianu przed wyjazdem do Szwajcarii, Polki rozegrały towarzyskie spotkanie z Ukrainą. Na turniej mogą jechać w dobrych humorach, gdyż pokonały sąsiadki zza wschodniej granicy 4:0. Bramki dla naszej reprezentacji strzelały: Klaudia Jedlińska (18'), Paulina Tomasiak (64'), Kayla Adamek (90+4') i Milena Kokosz (90+6').

Pajor nie zagrała ani minuty. Selekcjonerka wyjaśnia przyczyny

Na boisku w spotkaniu z Ukrainą zabrakło jednak kapitan oraz największej gwiazdy kadry, Ewy Pajor. Powody jej absencji wyjaśniła Nina Patalon: - Ewa dołączyła do nas najpóźniej i jest w troszkę innym treningu. Taki był plan, by dziś miała jeszcze zajęcia - powiedziała trenerka reprezentacji w rozmowie z Piotrem Jaworem z Interii.

Sytuację wyjaśniła też piłkarka FC Barcelony: - Zapadła decyzja, żebym w tym spotkaniu nie grała, bo miałyśmy też trening do zrobienia. Ale ogólnie czuję się bardzo dobrze i czekam na pierwszy mecz na mistrzostwach Europy.

Pierwsze mistrzostwa Europy za pasem. Z kim zagrają Polki?

Poza wytłumaczeniem absencji Pajor, Patalon podsumowała mecz z Ukrainą, który był ostatnim przed występem kadry na Euro: - To spotkanie było nam potrzebne, żebyśmy zamknęli też dwa mikrocykle, które odbyły się Arłamowie. Istotne było także to, żebyśmy mogli nad pewnymi obszarami gry popracować. Było dużo zmian, więc czasem brakowało płynności, ale mamy dużo materiału do analizy. Wynik jest OK, ale jest jeszcze troszkę rzeczy, nad którymi musimy popracować. Każda z zawodniczek jest tak sprofilowana, że zna swoją rolę i to, czego od niej wymagamy. Musimy mieć jak najlepszy plan na to, jak zestawić skład - dodaje selekcjonerka.

Kobiece EURO 2025 odbędzie się w Szwajcarii w dniach 2-27 lipca. Reprezentacja Polski trafiła w tym turnieju do grupy C. Tam jej rywalkami będą kolejno Niemki (4 lipca), Szwedki (8 lipca) i Dunki (12 lipca).