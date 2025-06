Burza w polskiej kadrze. Przed Lewandowskim niewygodna rozmowa

Przed meczem z Finlandią Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. To był początek jego końca. Wypływające na wierzch szczegóły dotyczące tej decyzji nie pomogły selekcjonerowi. Fakt, że Biało-Czerwoni zagrali z Finami fatalnie i przegrali kluczowy mecz eliminacji 1:2, przypieczętował jego los. Probierz w końcu podał się do dymisji, choć tuż po meczu zapewniał, że wciąż chce pracować z kadrą.

To będzie musiał zrobić nowy selekcjoner. Dudek mówi wprost. "Musi dojść do rozmowy"

Cezary Kulesza wciąż szuka nowego trenera reprezentacji Polski. Wygląda na to, że nie zostanie nim Maciej Skorża. W ostatnich dniach media rozpisują się o kandydaturach Jerzego Brzęczka i Jacka Magiery. Nikogo jednak nie zdziwi, jeżeli ostatecznie prezes PZPN postawi na zupełnie innego szkoleniowca. Ktokolwiek zostanie nowym selekcjonerem, będzie miał ten sam problem na początku pracy - ogarnięcie bałaganu wewnątrz drużyny narodowej.

W rozmowie z "Super Expressem" zwrócił na to uwagę Jerzy Dudek. - Oczywiście musi dojść do konfrontacji. Musi dojść do rozmowy najlepszych zawodników zespołu, jak oni widzą sytuację, która się wywiązała z Lewandowskim. Trochę wyczuwalne jest coś takiego, jak mały konflikt. Być może jest to niezrozumieniem na linii Lewandowski-drużyna. Ale to jest absolutnie numer jeden do rozwiązania - powiedział były bramkarz reprezentacji Polski.

Jego zdaniem Robert Lewandowski wciąż powinien być kluczową postacią kadry. - Pytanie, czy nas stać na to, żeby zrezygnować z takiego zawodnika jak Lewandowski, który jest po prostu w gazie, jeśli chodzi o Barcelonę. To nie jest jego problem, to nie jest problem trenera czy opaski, czy ma być kapitanem. Problemem jest to, jak wykorzystać ofensywny potencjał tej drużyny i Lewandowskiego, który musi mieć tyle sytuacji, aby swobodnie zdobywał bramki.

To właśnie brak sytuacji - spowodowany kiepską grą kolegów - ma być główną przyczyną tego, że Lewandowski nie strzela dla Biało-Czerwonych tylu goli, co w przeszłości. - Robert nie ma okazji, bo zespół mu ich nie kreuje. To jest na pewno do rozwiązania. Ten problem trzeba rozwiązać, bo wydaje się, że nie tak powinien kończyć karierę najlepszy zawodnik ostatniego trzydziestolecia, w konflikcie z reprezentacją, w konflikcie pewnie też z własnym sumieniem. Robert ma pomóc w awansie do mistrzostw świata, który jest bardzo ważny dla PZPN-u, dla naszej piłki. Po prostu na mundialu w Ameryce zapewne zakończy swoją owocną karierę w reprezentacji. To byłby najlepszy scenariusz - zaznaczył Dudek.

Nowego selekcjonera reprezentacji Polski najpewniej poznamy w najbliższych dniach. Szkoleniowiec będzie miał niewiele czasu, żeby przygotować się do debiutu. Już we wrześniu Biało-Czerwoni zagrają mecze eliminacyjne z Holandią (04.09) oraz Finlandią (07.09).