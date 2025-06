W trakcie zimowego okna transferowego Nicola Zalewski opuścił szeregi Romy i trafił do Interu Mediolan w ramach wypożyczenia do końca sezonu 24/25. Reprezentant Polski zastąpił Tajona Buchana, którego Inter chwilę wcześniej wypożyczył do Villarrealu. Zalewski zagrał w 17 meczach w barwach Interu, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę - zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. To wystarczyło do tego, by Inter wykupił Zalewskiego z Romy za około 6,3 mln euro. Polak został oficjalnie wykupiony w poniedziałkowy wieczór.

Zalewski żegna się z kibicami Romy. "Przeżyliśmy niezapomniane chwile"

We wtorek Zalewski opublikował InstaStories, w którym pożegnał się z kibicami Romy.

"Witaj Roma. Przeżyliśmy niezapomniane chwile, chwile radości i smutku, od Tirany po Budapeszt. Do Trigorii (ośrodek treningowy Romy - red.) trafiłem, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Dorastałem w tych barwach, zawsze dając z siebie wszystko, nawet w trudnych chwilach. Dziękuję wszystkim, pracownikom, chłopakom pracującym za kulisami, drużynie, sztabowi szkoleniowemu, klubowi, trenerom, którzy mnie prowadzili od młodzieżówki do pierwszej drużyny, oraz kibicom. Żegnaj Roma, Nicola" - napisał Zalewski we wspomnianym wpisie.

Zalewski grał w barwach Romy w latach 2011-2025. W tym czasie wystąpił w 123 meczach tego klubu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zanotował dziewięć asyst. Zalewski był częścią zespołu Romy, który zdobył Ligę Konferencji w sezonie 21/22.

"Dzięki Tobie udało nam się wygrać Puchar po 14 latach. Wiecznie wdzięczny", "Jednak tej nocy w Tiranie całym sercem miałem nadzieję, że zabłyśniesz w naszych barwach. Ty i wielu innych z tej grupy. Ale takie jest życie, niestety. Powodzenia we wszystkim, chłopcze! Zawsze walczyłeś o swoją Romę i nigdy o tym nie zapomnisz. Nigdy" - pisali internauci pod wpisami ogłaszającymi definitywny transfer Zalewskiego do Interu Mediolan.

Choć Zalewski nie gra w Interze od lat, to już zyskał szacunek u kibiców, a także u kolegów z zespołu. - Nicoli mogę pogratulować, bo nie jest łatwo wejść do tak zgranego składu jak nasz, ale jest nastawiony pozytywnie i od początku pomagał na boisku - mówił Nicolo Barella.

- To znakomity zawodnik, wszedł do naszego zespołu praktycznie z marszu. Ale od początku był bardzo dobrze przygotowany. Pokazał swe możliwości na kilku pozycjach już w poprzednich latach. Jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem - dodał Matteo Darmian.

Aktualnie Zalewski rywalizuje z Interem na Klubowych Mistrzostwach Świata. Zespół Cristiana Chivu zremisował 1:1 z Monterrey i wygrał 2:1 z Urawą Red Diamonds. O awansie do fazy pucharowej tego turnieju zdecyduje spotkanie między Interem a River Plate, które odbędzie się w nocy ze środy na czwartek o godz. 3:00 czasu polskiego.