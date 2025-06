"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem, do kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - tak Robert Lewandowski zareagował na wieść o odebraniu mu kapitańskiej opaski w drużynie narodowej przez Michała Probierza (na rzecz Piotra Zielińskiego). Decyzja 36-latka wywołała lawinę komentarzy.

Głos zabrał również Wojciech Kowalczyk, 39-krotny reprezentant kraju. - Lewandowski zachował się jak c**ka. On się zachował mniej więcej tak samo, jak po ogłoszeniu wyników wyborczych mnóstwo ludzi, którzy napisali: "Wy******am z tego kraju, bo tu się nie da żyć. Wrócę, jak nie będzie Nawrockiego". To jest mniej więcej ta sama c**ka, co zabrały się w samolot i poleciały - wypalił w programie na kanale WeszłoTV na YouTube.

Następnie przypomniał, że w zasadzie od początku wątpił w przywództwo napastnika w kadrze. - To, że Lewandowski będzie słabym kapitanem reprezentacji Polski, mówiłem w momencie, gdy Zbigniew Boniek razem z Adamem Nawałką (ówcześni prezes PZPN i selekcjoner - red.) postanowili odebrać opaskę Jakubowi Błaszczykowskiemu. Dla mnie to był już skandal. To było oszustwo, chamstwo wobec Błaszczykowskiego. I to zrobił Boniek z Nawałką. Dajcie Robercikowi... - powiedział.

Robert Lewandowski zawiesił karierę reprezentacyjną. Tak zareagowali inni kadrowicze

A jak na ruch szkoleniowca zareagowała grupa? "Zawodnicy, którzy są na czerwcowym zgrupowaniu, w pełni zaakceptowali decyzję Probierza, a gdy selekcjoner ogłosił ją piłkarzom, to pojawiły się nie tylko gratulacje, ale też głosy zadowolenia, że to właśnie Zieliński został nowym kapitanem reprezentacji Polski" - przekazał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. Lewandowski naraził się kolegom odpuszczeniem zgrupowania oraz tym, jak postąpił w sprawie pożegnania Kamila Grosickiego.

Już bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja Polski we wtorek 10 czerwca zagra w Helsinkach z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Początek meczu o godz. 20:45 czasu polskiego, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.