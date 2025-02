Ależ wrze na linii Boniek - Kulesza. "Mi się nóż w kieszeni otwiera"

W kwietniu 2025 roku Zbigniew Boniek przestanie pełnić funkcję wiceprezydenta UEFA, bo kończy się jego druga czteroletnia kadencja w federacji. Według przepisów nie może wystartować na kolejną, ale Polska może będzie miała swojego reprezentanta w Komitecie Wykonawczym. Kandydaturę do instytucji oficjalnie ogłosił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza.

Zbigniew Boniek zabrał głos ws. kandydatury Cezarego Kuleszy do UEFA. "Nie będę przeszkadzał"

Zbigniew Boniek pojawił się na kanale "Prawda Futbolu" na YouTube, gdzie mówił właśnie m.in. o kandydaturze Kuleszy. Jak wiadomo, z obecnymi władzami PZPN-u byłemu prezesowi jest nie po drodze, ale zapowiedział, że nie ma zamiaru przeszkadzać. Wbił jednak delikatną szpilkę.

- Ja jestem zaskoczony, bo ich znajomość materii międzynarodowej jest żadna - powiedział Boniek na kanale "Prawda Futbolu" na YouTube, mając na myśli Kuleszę i jego współpracowników. - Nikt ze mną nie rozmawiał, nie pytał, czy ma szansę. To autorski pomysł prezesa i dwóch, trzech, czy czterech osób, które mu podpowiadały. Nie wiem, czym to się skończy. Jedną rzecz mogę zapewnić - nie będę mu przeszkadzał - deklaruje Boniek.

Obecny wiceprezydent UEFA przypomniał, że w obecne władze PZPN-u wielokrotnie zachowywały się wobec niego nie w porządku, więc deklaracja o nierobieniu przeszkód jest z jego strony ukłonem i wyrazem dobrej woli.

- To już z mojej strony dużo. Jak ja sobie ułożę od początku, od kiedy zaczęła się walka o prezesa PZPN-u. Te wszystkie artykuły na Marka Koźmińskiego, na Janusza Basałaja, na mojego brata, na mnie od ludzi, który dzień po wyborach robili pierwsze wywiady z prezesem. Wykręcali afery, które nie były aferami. Puszczali "bąki" żeby było jasno i głośno. Dwa miesiące po wyborach afera z podsłuchem w biurze prezesa. W tym wszystkim było coś takiego: "A Boniek to, a Boniek po sobie zostawił" i 'bąki' było słychać". Były ataki niesympatyczne, chamskie i na zlecenie. To nie przypadek - kontynuował były prezes PZPN-u, wyliczając Kuleszy i jego współpracownikom.

- Jak zatrzymano Macieja Sawickiego, to zadzwoniłem do PZPN-u i powiedziałem: Słuchajcie, w związku z tym, że prokuratorzy uważają, że my jako PZPN ponieśliśmy jakąś szkodę, powinniśmy napisać proste pismo, że nie ponieśliśmy i nie chcemy być z tym kojarzeni. Usłyszałem narrację, że rozmawiali z Mietkiem Golbą i Zbyszek Ziobro powiedział: "nic nie piszcie, lepiej być cicho". Jak ja to słyszę, to mi się nóż w kieszeni otwiera, ale ja jestem twardy zawodnik. Nie będę nikomu przeszkadzał i to dużo z mojej strony. Nie zadzwonię do żadnego prezesa i nic nie powiem - mówił dalej Boniek.

A jak 68-latek ocenia szansę Kuleszy na dostanie się do Komitetu Wykonawczego UEFA? - Skoro prezes Kulesza startuje, to musiał sobie to wyliczyć. Konsekwencje mogą być bardzo mocne. To się wydarzy 2 czy 3 kwietnia i jeśli zostanie wybrany, to jest game over jeśli chodzi o prezesa PZPN-u. Jeśli jednak skończy przygodę z połamanymi nogami, to pozycja będzie słabsza. Podjął ryzyko. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakie ma szanse, jaką kampanię ma. Nie będę się w to wtrącał, nikt się mnie o zdanie nie zapytał. Ja nie będę przeszkadzał - zakończył Zbigniew Boniek.