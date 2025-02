Wszyscy domagają się go w kadrze. Probierz odpowiada wprost

Kamil Grabara w lecie zamienił FC Kopenhagę na VfL Wolfsburg, gdzie z miejsca stał się bramkarzem numer jeden. Polak zbiera świetnie recenzje w Bundeslidze i stanowi o sile swojego zespołu, ale wciąż nie otrzymuje powołań do reprezentacji Polski. Głos w tej sprawie zabrał selekcjoner Michał Probierz i wszystko wyjaśnił.

Michał Probierz zabrał głos ws. Kamila Grabary. "Ustaliliśmy"

Ostatnio Kamil Grabara doznał kontuzji w meczu z Eintrachtem Frankfurt i prawdopodobnie przez około miesiąc nie pojawi się na boisku. Prawdopodobnie do zdrowia wróci jednak przed kolejnym zgrupowaniem reprezentacji Polski. Czy tym razem będzie mógł liczyć na powołanie? Z wypowiedzi selekcjonera wynika, że nie.

- Tak ustaliliśmy z trenerem bramkarzy Andrzejem Dawidziukiem. Mamy bardzo dużo bramkarzy, każdy może mieć pretensje. Rozumiem to. Każdy trener ma prawo do swoich wyborów - powiedział Probierz na kanale "Prawda Futbolu", czym uciął wszelkie spekulacje na temat bramkarza VfL Wolfsburg i jego powrotu do kadry.

Szkoleniowiec nie uargumentował, dlaczego Grabara nie dostaje powołań, ale najwyraźniej woli innych bramkarzy - Łukasza Skorupskiego, Marcina Bułkę i Bartłomieja Drągowskiego. Cała ta trójka dotychczas otrzymywała powołania na kadrę od początku kadencji selekcjonera i raczej nic się nie zmieni w kolejnych miesiącach.

Sam Grabara mówił w przeszłości, że rozmawiał z trenerem Dawidziukiem o obsadzie bramki i usłyszał coś innego. - Powiedział mi w twarz, że jest Liga Narodów, szukają bramkarza i każdy dostanie szansę. Tydzień później nie zostałem powołany, więc to mnie nie dotyczyło. Od tamtej pory z nim nie rozmawiałem - mówił tak dawno bramkarz.

Reprezentacja Polski kolejne mecze zagra w marcu i będą to eliminacje do mistrzostw świata 2026. 21 marca Biało-Czerwonych czeka rywalizacja z Litwą, a trzy dni później starcie z Maltą.