Nie uwierzysz, kto wysiadł z pociągu relacji Warszawa - Berlin. "Wygramy"

Mariusz Pudzianowski, jak to ma w zwyczaju, wstał wcześnie rano, ale tym razem nie udał się na pole czy do siłowni, a na Dworzec Centralny w Warszawie. Wydawało się, że postanowił wraz z kibicami jechać na mecz Polska - Austria w Berlinie.

Do mediów szybko wypłynął materiał wideo, na którym widać, jak Pudzianowski dosłownie wpada na dworzec z bębniarzami i zaczyna doping. Padło kultowe już w jego wykonaniu: "Polska Gurom!". "Kiedy zbliżała się godzina odjazdu, Pudzianowski rzucił tylko do pozostałych fanów: kto jest gotowy, to ruszamy" - przekazał dziennikarz Patryk Idasiak, który był na dworcu w Warszawie.

My jesteśmy w Berlinie, dokąd pociąg razem polskimi kibicami dotarł z lekkim opóźnieniem. Ale bez Pudzianowskiego. - Został na dworcu - przekazali nam kibice, którzy wyszli z jednego z przedziałów. Akurat z tego samego, z którego po chwili ukazał się przed nami Ryszard Petru. - Jestem zwolennikiem transportu publicznego, można sobie popracować. A jak podróż? Bardzo przyjemne. Nastawienie przed meczem też bardzo pozytywne. Wygramy, dla mnie może być nawet 1:0 - powiedział nam poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi.

Polska - Austria. Reprezentacja Polski też dotarła do Berlina pociągiem

Do Berlina pociągiem przyjechała też drużyna Michała Probierza. Dzień przed meczem - w czwartek wczesnym popołudniem. Kolejami Deutsche Bahn, z półgodzinnym opóźnieniem, do czego akurat w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, ale w Niemczech to wcale też nie działa perfekcyjnie. Kadrowicze wysiedli na stacji Berlin Spandau o 13.18. Dwa przystanki bliżej niż Berlin Hauptbahnhof, czyli główny dworzec w stolicy Niemiec. Teoretycznie dalej od hotelu, ale tutaj było zdecydowanie dyskretniej i bezpieczniej.

Na drużynę Probierza na dworcu czekało sporo kibiców, wieczorem to samo było pod hotelem, gdzie show skradł Tymoteusz Puchacz, który otworzył okno i zaczął jeszcze zachęcać fanów reprezentacji Polski do dopingu - pisaliśmy o tym tutaj. Kadra Michała Probierza w drugim meczu fazy grupowej zmierzy się z Austrią. Początek spotkania na Olympiastadium w Berlinie o 18.

