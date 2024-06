Ekspert zrównał kadrowicza z ziemią. Ostro. "Nie powinien grać w reprezentacji"

Reprezentacja Polski w pierwszym sparingu przed Euro 2024 pokonała 3:1 Ukrainę. Po tym spotkaniu Michał Probierz ogłosił 26-osobową kadrę na turniej. Niektóre jego wybory są kwestionowane i to niekoniecznie ze względów czysto sportowych.

Kontrowersje wokół reprezentanta Polski. "Mnie się to powołanie nie podoba etycznie"

W składzie znalazł się Bartosz Salamon, na którego selekcjoner stawiał już w marcowych barażach. Wcześniej nie mógł tego zrobić, albowiem obrońca Lecha Poznań był zawieszony za stosowanie zabronionych środków. W kwietniu 2023 r. w jego organizmie znaleziono chlortalidon, który w przepisach antydopingowych POLADA widnieje w grupie "diuretyków i środków maskujących".

I to właśnie tamta wpadka dopingowa budzi pewne kontrowersje wokół nominacji dla Salamona. - Mnie się to powołanie nie podoba etycznie. Dla mnie to człowiek, który został przyłapany na czyszczeniu się z dopingu, na maskowaniu go, zażywaniu środków moczopędnych, które miały go "wypłukać". Nie powinien grać w reprezentacji, po prostu - stwiedził dziennikarz Piotr Żelazny w programie "Przeglądu Sportowego" Onetu.

Bartosz Salamon nie powinien grać w reprezentacji Polski? "Ma niegodną kartę"

Następnie wyjaśnił, dlaczego stoi na takim stanowisku. - Oczywiście rozumiem klub, który jest prywatną własnością kogoś i ma swoje prawa. Ale reprezentacja Polski też ma swoje prawa, to jest dla mnie drużyna, która stoi ponad tym wszystkim. Nie chciałbym, żeby reprezentował mnie człowiek, który próbował oszukiwać lub oszukiwał i ma taką niegodną kartę. Uważam, że reprezentacji powinno być miejsce dla zawodników może nie krystalicznie czystych, ale czystszych - powiedział.

W spotkaniu z Ukrainą Bartosz Salamon rozegrał pełne 90 minut. Był to jego 13. występ w narodowych barwach, szansę na kolejny będzie miał 10 czerwca, gdy Polska zagra towarzysko z Turcją.