Lewandowski i Szczęsny aż wyszli ze stadionu. Chwile grozy na Narodowym

Michał Probierz w drugiej połowie aż ściągnął marynarkę i zdecydowanie dłużej niż przed przerwą stał przy bocznej linii, choć nie miał wielu powodów do nerwów, bo Polska prowadziła z Ukrainą 3:1. Wszystkie gole strzelone zostały do przerwy. Po zmianie stron oddaliśmy nieco inicjatywę rywalom, ale przedostatni sprawdzian przed wylotem na mistrzostwa Europy wypadł nadspodziewanie dobrze. I to mimo że Polska zaczęła ten mecz w mocno rezerwowym składzie - m.in. z Robertem Lewandowskim na ławce - i w takim też go kończyła. Zmiennicy jednak nie zawiedli. Po meczu żegnani byli oklaskami, a z trybun usłyszeli od kibiców gromkie "dziękujemy".

Zobacz wideo Nowy "atmosferić" w reprezentacji Polski! "Największy i najgłośniejszy"

Zaczęło się od nerwów i gwizdów

- Ukraina w ostatnim sparingu z Niemcami oddała piłkę, ale poza tym robi to bardzo rzadko. Ale nas tak naprawdę nie interesuje Ukraina, patrzymy przede wszystkim na siebie. Chcemy ten mecz nie tylko rozegrać, ale i wygrać. Dążyć do ciągłego ulepszania swojego stylu. Na Euro też na pewno nie wycofamy się i nie zmienimy tego, co praktykujemy. Chcemy być zespołem, który gra agresywnie, ofensywnie, potrafi utrzymać się przy piłce i wygrywa - wskazywał Michał Probierz przed sparingiem z Ukrainą.

To były tylko słowa, bo ledwie zaczął się mecz, a na trybunach już zaczęły się pierwsze gwizdy. Jak się okazało - zupełnie przedwczesne. Ale Probierz też już wtedy nerwowo chodził przy linii i wymachiwał rękami. Nie był zły na to, że jego piłkarze chwilę wcześniej w prosty sposób stracili piłkę, bo gra już była wtedy przerwana - na boisku leżał Arkadiusz Milik, który po kilku minutach zszedł z boiska.

Probierz już na początku meczu musiał zrobić wymuszoną zmianę - wpuścił na boisko Kacpra Urbańskiego a kontuzjowanego Milika od razu mocno przytulił i coś szepnął mu do ucha przy bocznej linii boiska.

Milik skreślił się sam?

Spotkanie z Ukrainą miało dać odpowiedź, którzy zawodnicy obejrzą Euro w telewizji. - Czeka nas bardzo trudna decyzja, nawet tak z czysto ludzkich powodów. Codziennie dyskutuję ze sztabem na ten temat, właściwie wszystko kręci się wokół tej sprawy. Jeszcze nikogo nie skreśliliśmy. Wszyscy solidnie pracują, żeby na to Euro pojechać - przekonywał dzień przed meczem Probierz.

Selekcjoner praktycznie od początku zgrupowania - praktycznie, bo w poniedziałek dowołał jeszcze do kadry środkowego pomocnika Jakuba Kałuzińskiego - wiedział, że musi w piątek wieczorem skreślić trzy nazwiska. Już w ciągu dnia - gdy UEFA podała 21-osobowe kadry meczowe - raczej pewne było, że ci, którzy w piątek w trakcie meczu z Ukrainą usiedli na trybunach, mogą być już pewni wyjazdu na Euro.

Ale nawet bez okrojenia składu o tych ośmiu piłkarzy na trybunach jasne było, że grupa, z której wybrana zostanie trójka pechowców, też nie jest zbyt szeroka. Że w tej kadrze jest przynajmniej 18-20 pewniaków. A wszyscy, którzy pewniakami nie są, w piątek zameldowali się na boisku. Wśród nich Milik, który wrócił do kadry po ośmiu miesiącach przerwy. Czyżby tylko na chwilę? Dużo na to wskazuje, bo napastnik Juventusu w piątek nie był w stanie nawet o własnych siłach opuścić boiska. Wsparty na barkach lekarza i masażysty od razu został zniesiony do szatni, a zaraz za nim popędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, którzy spotkanie z Ukrainą zaczęli na ławce.

A później zaczął się spokój

"Jeszcze jeden" - krzyknęli polscy kibice w 17. minucie. Wtedy już nikt nie gwizdał na piłkarzy Probierza. Selekcjoner chwilę wcześniej wyskoczył z ławki rezerwowych i wbiegł na boisko, by serdecznie wyściskać swoich piłkarzy. Cieszył się, ale jego radość była w pełni zrozumiała - Polska po kwadransie, po golach Sebastiana Walukiewicza i Piotra Zielińskiego, prowadziła z Ukrainą 2:0.

Selekcjoner rywali Serhij Rebrow rozłożył wtedy bezradnie ręce, a po chwili dalej przechadzał się wzdłuż bocznej linii boiska. Miał dużo uwag do swoich piłkarzy. W przeciwieństwie do Probierza, który rzadko podnosił się ze swojego miejsca. Jeszcze do niedawna pisalibyśmy, że to nietypowe zachowanie selekcjonera, ale właśnie chyba robi się typowe, bo podobnie było w marcu, gdy reprezentacja Polski w Warszawie w półfinale baraży pokonywała Estonię (5:1).

Mecz pod specjalnym nadzorem

- Piłka nożna ma sprawiać frajdę, więc znowu nie wiem, co my tutaj robimy - żartowali kibice reprezentacji Polski na dwie godziny przed meczem. Choć mecz z Ukrainą nie przyciągnął na trybuny kompletu widzów, pod Narodowym już wtedy piętrzyły się gigantyczne kolejki. Mieszali się w nich kibice w biało-czerwonych i niebiesko-żółtych barwach, którzy w piątek wyjątkowo wolno byli wpuszczani na stadion.

- Zobaczy pan, w poniedziałek na meczu z Turcją już tak nie będzie - rzucił jeden z ochroniarzy, który pilnował wejścia dla dziennikarzy. Zanim jednak nas wylegitymował, wcześniej szczegółową kontrolę przeprowadziła policja i służby specjalne, które zakwalifikowały mecz Polska - Ukraina jako spotkanie podwyższonego ryzyka. I to nie przez kibiców, a przez sytuację polityczną. Przez wojnę za naszą wschodnią granicą i ryzyko rosyjskich akcji sabotażu.

Pisał o tym ostatnio "Financial Times", powołując się na agencje wywiadu państw europejskich, które ostrzegają swoje rządy, że Rosja przygotowuje właśnie tego typu ataki w całej Europie.

Nikt nie powinien narzekać

W piątek na stadionie do żadnych nieprzyjemnych i niebezpiecznych incydentów na szczęście doszło. Mimo że na meczu z Ukrainą nie było kompletu, a trybuny zapełniały się wyjątkowo wolno, polscy kibice mogli wychodzić z Narodowego zadowoleni. Zobaczyli do przerwy cztery gole, w tym trzy dla Polski i dwa ze stałych fragmentów - po rzutach rożnych - o co w ostatnich dniach apelował Probierz. Selekcjoner podkreślał, że musimy wyraźnie poprawić się w tym elemencie.

W drugiej połowie nie padły już bramki, ale - poza martwieniem się stanem zdrowia Milika, a także Tarasa Romańczuka i Nicoli Zalewskiego, którzy opuścili boisko po drobnych urazach - nikt nie powinien narzekać. A tym bardziej krytykować reprezentantów Polski, na co dzień przed meczem z Ukrainą zwrócił uwagę Probierz. Selekcjoner na konferencji prasowej sam nieoczekiwanie wywołał temat hejtu, który rzekomo w mediach spada na jego zawodników. To była dość dziwna zagrywka - problem wydaje się wyimaginowany, bo wokół kadry jest wyjątkowo spokojnie. Wciąż nie czuć wielkiej ekscytacji, a przygotowania do Euro, czyli najważniejszej piłkarskiej imprezy w tym roku, nie różnią się praktycznie niczym od zgrupowań w poprzednich miesiącach, kiedy kadra Probierza - a wcześniej Fernando Santosa - grała w barażach i eliminacjach.

Nikt przed turniejem w Niemczech nie ma wielkich oczekiwań, ale być może one zaraz się pojawią, bo Polska w piątek pokonała Ukrainę pewnie. Jeśli w poniedziałek pokaże się z równie dobrej strony w sparingu z Turcją, kto wie, czy zaraz wiara w narodzie nie wróci.

Euro w Niemczech rozpocznie się 14 czerwca. Polacy pierwszy mecz, z Holandią, rozegrają dwa dni później. Potem w grupie zmierzą się jeszcze z Austrią i Francją.