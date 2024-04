37-letni Radosław Majewski to dziewięciokrotny reprezentant Polski, był gracz Dyskoboli, Nottingham, Lecha. Obecnie gra w Zniczu Pruszków. Oprócz pomocy w spokojnym utrzymaniu drużyny w I lidze, chce też zrobić coś dla mieszkańców miasta, w którym się urodził.

Dla funkcji radnego odkłada freak fighty

- Chciałbym połączyć futbol z funkcją radnego i wiem, że jest to do zrobienia. Przed zgłoszeniem kandydatury na radnego sprawdzałem sobie wszystko, dopytywałem, analizowałem. Trzy posiedzenia rady miasta w miesiącu, a do tego treningi w Zniczu i mecze w weekend nie powinny być problemem - mówi Sport.pl Majewski.

Problemem, przynajmniej dla niego, będzie sam udział w wyborach, które odbędą się już 7 kwietnia. Znicz w wyborczą niedzielę gra bowiem mecz w Rzeszowie. W wyborach samorządowych głosować można tylko w miejscu stałego zamieszkania, więc Majewski w swoim lokalu wyborczym nie będzie miał szans się pojawić.

- Będę miał jeden głos mniej, bo sam na siebie nie zagłosuję, a koledzy z drużyny też mi nie pomogą. Zresztą w Zniczu mało jest zawodników z Pruszkowa, którzy mogą tu głosować - śmieje się Majewski. Gdy pytamy, po co mu ten element polityki, jakie ma cele i co może zrobić jako radny, odpowiada pełen energii.

- Ci, którzy mnie znają, wiedzą, co chcę zrobić. Mam zamiar działać na tym obszarze, który znam. Zajmować się sportem. Pojawiać się w szkołach, wzbudzać w dzieciach ciekawość sportu, zachęcać do ruchu. Chciałbym mieć też wpływ na poprawienie sportowej infrastruktury w moim mieście, nawet tu na Zniczu. Zająć się problemami uczniów z biedniejszych rodzin – dodaje. Brzmi to ambitnie. Tym bardziej że w ostatnich miesiącach więcej mówiło się o debiucie Majewskiego we freak fightach. Do wejścia w świat sportów walki celebrytów namawiał go kolega Sławomir Peszko.

- To chyba trochę odłoży się w czasie. Złożyłem kiedyś deklarację, że powalczę, ale nie mówiłem konkretnie, kiedy. W razie co szykuję sobie siłownię już w domu, worek do uderzania też zawieszam, ale pewnie na razie przyda mi się jako piłkarzowi - uśmiecha się Majewski. Jeśli patrzeć na aspekty finansowe obu zajęć, porównania nie ma. Miesięczne diety radnego nie mogą być większe niż 4,3 tys. złotych. Za wejście do klatki freak fightów wynagrodzenie dla Majewskiego dawałoby mu dziesiątki, a zapewne nawet setki tysięcy złotych.

"Takiej reklamy, jaką dostałem dzięki temu wystąpieniu, nie miał nikt"

Kolejnym piłkarskim debiutantem w radzie miasta może być 36-letni Jacek Kiełb. To dwukrotny reprezentant Polski z ponad 250 meczami w ekstraklasie, m.in. w barwach Lecha, Polonii, Śląska i Korony Kielce, w której po niedawnym zakończeniu kariery pracuje w sztabie trenerskim.

- Sam nie myślałem o kandydowaniu. Spotkałem się z radnym Kamilem Suchańskim. Spytał, czy nie chciałbym wesprzeć go w wyborach. Zapoznałem się z "Planem dla Kielc" i mi się spodobało - tłumaczy w rozmowie ze Sport.pl. Pierwsze kroki w kampanii wyborczej Kiełba nie były łatwe. Piłkarz zaliczył wpadkę podczas swojej prezentacji przed mediami. Wyszedł do mikrofonu i po kilku nieskładnych słowach słabo układających się w logiczne zdanie zamilkł. Szybko odsunął się na bok.

- Chciałem powiedzieć, czym się zajmę. Powinienem własnymi słowami, a nie jakimiś wyuczonymi formułkami i tekstem, który sobie kilka razy powtórzyłem w domu. Zabrakło mi jakiegoś wyrazu, chciałem sobie go przypomnieć i się zawiesiłem. Wyszło dziwnie i komicznie - tłumaczy nam tę sytuację. Film z wystąpieniem piłkarza szybko obiegł internet.

- Takiej reklamy, jaką dostałem dzięki temu wystąpieniu, to chyba nie miał nikt - żartuje. - Humor sobie zresztą do teraz tym poprawiam, jak o tym gadam i to oglądam. Wielu znajomych potem do mnie dzwoniło i mówiło: głowa do góry. Ja im odpowiadałem, że wszystko jest ok, że nie mam z tym problemu, nie zrobiłem przecież nic złego - mówi nam podczas rozmowy, w której sam skraca dystans, przekazuje wiele informacji i żartuje. Zupełnie jakby na filmie był ktoś inny.

- Do tej pory każdy w szatni ma ze mnie bekę, jak to w szatni. Ale też sporo osób życzy mi powodzenia podczas wyborów - uśmiecha się Kiełb. Piłkarz, który w niedzielnych wyborach będzie "jedynką" na liście komitetu "Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc", ma konkretną listę zadań i celów.

- W tym ośmiopunktowym "Planie dla Kielc" są nowe parkingi, ale naszą największą bolączką pozostają drogi. Trzeba je zrobić, lub poprawić. Źle się tu jeździ i autem, i rowerem, to jest jazda slalomem. Podczas tego "milczącego" wystąpienia chciałem też przekazać, że mocniej zaangażowałbym się w pracę z klubami, które przyciągają do siebie dzieci. To choćby Korona czy Vive. Chciałbym robić dla dzieciaków turnieje z nagrodami, organizować spotkania ze sportowcami. Sprawić, by dzieci się ruszały i miały coś poza szkołą, coś oprócz telefonu komórkowego. Też jestem rodzicem, wiem, co ludziom leży na sercu. Dzieciakom trzeba dać możliwości i różne formy zabawy, rekreacji. To nie musi być piłka nożna, ale też ręczna, koszykówka. Ja chciałem, żeby moja Nikola poszła na taniec, karate czy coś innego, a finalnie trafiliśmy na basen. Teraz nie może się doczekać tych zajęć na pływalni - opisuje. Stanowczo zaprzecza, że bycie radnym to droga, która wprowadzi go do świata polityki.

- Dużo ludzi to błędnie odbiera, ja nie idę w politykę, to nie jest życie po futbolu. Nie wiem, skąd taka narracja. Może, żeby w tej kampanii przeszkodzić. Rola radnego to kilka spotkań w miesiącu, zgłaszanie inicjatyw, rozmawianie z ludźmi. Ja od piłki zupełnie nie odchodzę, pomagam w sztabie Korony, od futbolu jestem uzależniony. Trudno mi było po zakończeniu kariery zawodniczej, ale dalej te piłka gdzieś jest i zapewne będzie - zapewnia.

Miasto pomocne w "ludzkich dramatach"

Wśród piłkarzy są też tacy, którzy o funkcję radnego starają się już kolejny raz. Na tej liście jest choćby 50-letni Arkadiusz Onyszko. To dwukrotny reprezentant Polski, były bramkarz m.in. Polonii, Lecha, Widzewa, Odense czy Midtjylland, obecnie trener bramkarzy kadry U-17. Onyszko sześć lat temu przez część kadencji był już radnym powiatu łęczyńskiego. Do końca nie dotrwał, bo zarzucono mu, że nie miał prawa startować w wyborach do rady powiatu, gdyż na stałe mieszkał w Warszawie. To miało wyjść przy deklaracji opłaty za śmieci - tak tę sprawę opisywał portal E-Pojezierze. Teraz Onyszko startuje do Rady Miejskiej w Lublinie. Zapewnia, że tu problemów nie będzie.

- Jestem rodowitym lublinianinem. Mieszkam tu, moje dzieci chodzą tu do szkoły - mówi i zapewnia, że ze sporą liczbą obowiązków piłkarskich kolizji nie będzie.

- Praca radnego nie jest bardzo obciążająca. Radni spotykają się na radzie miasta, ewentualnie przy jakichś komisjach. To jest do pogodzenia z inną pracą, mam w tym doświadczenie.

Onyszko cieszy się też, że jego śladami idą inni sportowcy, w tym piłkarze. - Fajnie, że sportowcy startują w tych wyborach. To ludzie ambitni, zwykle nastawieni na cel, w świecie sportu mają doświadczenie i w gabinetach też są potrzebni - tłumaczy. Szczególnie, by przypominać o ich poletku. Z jakich dokonań on sam cieszył się najbardziej podczas swej pierwszej kadencji?

- Jako zarząd powiatu kupiliśmy budynek w Łęcznej od jednej z sieci komórkowych i przystosowaliśmy go jako bursę dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika. Ostatnie prace tam jeszcze trwają - mówi Onyszko. A plany na najbliższe lata w Lublinie? Też są. - Tu największym problemem jest infrastruktura. W 300-tysięcznym Lublinie mamy przez cały rok jedno ogólnodostępne boisko ze sztuczną nawierzchnią dla dzieci. Dlatego chciałbym coś tu zmienić. W Danii było tak, że na każdym osiedlu jest boisko wielofunkcyjne z bandami - mówi Onyszko. Były bramkarz mówi, że chętnie sprawiłby, by miasto było przyjaźniejsze dla osób z niepełnosprawnością, czy problemami zdrowotnymi. Kiedy sam czekał na operację przeszczepu nerki, widział różne ludzkie dramaty. - Ja mam mocny układ nerwowy, na dializy przychodziłem z uśmiechem, starałem się normalnie funkcjonować, ale wiem, że nie każdy tak potrafił. Dlatego chciałbym zrobić coś dla tych ludzi, by zachęcić ich do sportu, czy korzystania z możliwości, jakie daje miasto - kończy Onyszko.

Oprócz powyższych piłkarzy na liście kandydatów do Sejmiku Województwa Podlaskiego jest też m.in. Marek Citko. Niegdyś najlepszy sportowiec w Polsce był już radnym od 2014 roku. Reelekcja w 2018 się nie powiodła, ale Citko próbuje swoich sił jeszcze raz. W Radzie Miasta Gdyni chce zasiąść też najlepszy strzelec w historii Arki Gdynia Marcus da Silva.

Oprócz piłkarzy radnymi chcieliby też być byli koszykarze: Maciej Zieliński i Szymon Szewczyk, siatkarz Krzysztof Ignaczak, biegaczka Małgorzata Hołub-Kowalik, zapaśnik Tadeusz Michalik, czy pięściarz Maciej Zegan. Na prezydentów miast kandydują siatkarze Marcin Możdżonek i Robert Prygiel. Wybory samorządowe zaplanowano na 7 kwietnia, drugą turę, tam, gdzie będzie to konieczne, dwa tygodnie później.