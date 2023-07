Szokujące fakty ws. sponsora kadry. Długi, komornik i wiceprezes, którego nie ma

Inszury.pl to firma, która wzięła na siebie odpowiedzialność za aferę z Mirosławem Stasiakiem, czyli najgłośniejszy skandal związany z PZPN w ostatnich tygodniach. Jej właściciele oświadczyli, że Stasiak - skazany za korupcję były działacz piłkarski - był na meczu reprezentacji z Mołdawią w Kiszyniowie dzięki biletowi z puli przynależnej Inszury.pl - jednemu ze sponsorów kadry.

Na początku tygodnia Grzegorz Krupa, prezes i współwłaściciel spółki Polskie Media Ubezpieczeniowe (PMU), czyli wydawcy Inszury.pl, przerwał na łamach Sport.pl milczenie. Choć historia dojścia Inszury.pl do PZPN i reprezentacji jest według prezesa banalnie prosta, to nie da się ukryć, że firma budzi wątpliwości.

Choćby takie, jak stosunkowo młoda i nieznana marka znalazła się w elitarnym gronie sponsorów reprezentacji Polski. - To, że firma jest młoda, nie oznacza, że nie może być sponsorem PZPN. Sami się zgłosiliśmy. Tak się złożyło, że w piramidzie sponsorskiej było akurat wolne miejsce. Wynegocjowaliśmy warunki i podpisaliśmy umowę - mówił Krupa Bartłomiejowi Kubiakowi ze Sport.pl.

Droga Inszury.pl do reprezentacji wydaje się zatem banalna, ale ze śledztwa Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski wynika, że firma nie jest krystalicznie czysta. Kontrowersje już wcześniej budził fakt, że Inszury.pl to porównywarka ubezpieczeń, która przez lata nie działała. Strona internetowa powstała dopiero kilka miesięcy po podpisaniu umowy z PZPN. W zeszłym roku Inszury.pl nie przyniosło żadnych dochodów, a spółka zanotowała dwa miliony zł straty.

Szymon Jadczak przygląda się samemu prezesowi firmy. Krupa działa w piłce nożnej od jakiegoś czasu. Wcześniej był prezesem Olimpii Pogoń Staszów, a jedna z jego firm jest sponsorem Wisły Kraków. Ale to nie jest człowiek bez skazy. Jadczak dotarł do dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), z których wynika, że udziały Krupy w PMU i nie tylko są zajęte przez komornika. Wierzytelności firmy CASS Construction And Steel Structures są wystawione na sprzedaż. Ta firma zalega Wiśle pieniądze z tytułu niezapłaconych faktur. Krupa nie chce jednak komentować tematu kłopotów finansowych.

Wiceprezes, którego nie ma, ksiądz - homofob, powiązania z PiS i Konfederacją

Kontrowersje wzbudza także osoba Tomasza Olszewskiego. Według dziennikarza WP Olszewski nigdy nie był wiceprezesem PMU, choć Inszury.pl przedstawiło go PZPN jako piastującego to stanowisko. Dzisiaj jest on członkiem zarządu. Krupa tłumaczył, że "struktura organizacyjna była bardzo dynamiczna".

W 2023 r. "Echo Dnia" w tekście z jubileuszu CASS przedstawiało Olszewskiego jako osobę "reprezentującą Cezarego Kuleszę". Spytany o tę sprawę PZPN tłumaczył, że "nie ma wiedzy na temat formuły przedstawiania poszczególnych osób uczestniczących w wydarzeniu". Sam Olszewski z kolei stwierdził, że "nie odpowiada za to, co ktoś napisał w mediach".

Jak się okazuje, w przeszłości Olszewskim był księdzem, a przy okazji prężnym biznesmenem. Był dyrektorem diecezjalnego Radia Nadzieja i kapelanem okręgu białostockiego Służby Więziennej. Prowadził również Centrum Edukacji Medialnej w Łomży. Jako duchowny zasłynął z tego, że w 2014 r. zerwał umowę z Ryszardem Rembiszewskim. Prezenter publicznie poparł związki partnerskie, co nie spodobało się księdzu. Olszewski zerwał więc umowę z Rembiszewskim na prowadzenie koncertu z powodu "promowania pedałów".

Olszewski został zwolniony z funkcji kapłańskiej w marcu 2022 r., na swój wniosek. Nieoficjalnie miał zrezygnować "z powodów obyczajowych".

Olszewski ma też dobre relacje z osobami z obozu rządu i środowiskami prawicowymi. Jest prezesem fundacji Projekt Życie, którą sponsoruje kilka spółek Skarbu Państwa, a w jej radzie zasiada m.in. prezes firmy Orlen Asfalt Paweł Wachnik. Członkiem fundacji jest Michał Połobuczek, który będzie startował do Sejmu z list skrajnie prawicowej Konfederacji. Połobuczek ma też powiązania z Przemysławem Wiplerem, byłym politykiem PiS, który do najbliższych wyborów także wystartuje z ramienia Konfederacji.

Nieoficjalnie firma Inszury.pl podpisała z PZPN dwuletnią umowę opiewającą na kwotę sześciu mln zł. Na pytanie Szymona Jadczaka, czy firma Inszury.pl wywiązuje się z kontraktu, PZPN nie odpowiedział.