Lewandowski nie ma wątpliwości. Rzuca jedno nazwisko. "Powinieneś być w tej reprezentacji"

Reprezentacja Polski ma za sobą katastrofalne eliminacje. W grupie z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi zajęła dopiero trzecie miejsce - choć przed startem eliminacji liczono na bezproblemowy awans na Euro 2024 i przeprowadzenie wymiany pokoleniowej. To się nie udało i teraz Biało-Czerwonych próbuje podnieść Michał Probierz.

Lewandowski szczerze o relacji z Probierzem. Reprezentacji Polski brakuje takich postaci jak Glik i Krychowiak

Na razie nowy selekcjoner poprowadził kadrę tylko w czterech meczach. Marcowe baraże będą pierwszym wielkim testem, za który zostanie oceniony przez kibiców. Wygląda jednak na to, że jego współpraca z Robertem Lewandowskim na razie układa się bardzo dobrze. Kapitan kadry opowiedział o niej w najnowszej rozmowie z TVP Sport.

- Probierz złapał ze mną taki kontakt, jakiego mi w tamtym momencie brakowało. Też jestem człowiekiem, mam słabsze momenty, może mi czegoś brakować. Wiem, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że też mogę mieć własne potrzeby. Przez lata nie były one widoczne, ale przyszedł moment, że ktoś przyszedł i zrobił na mnie takie wrażenie. (...) To był moment, że pomyślałem o powrocie do normalności i o tym, że może bardziej skupimy się na piłce niż na innych rzeczach - przyznał.

Zaznaczył też, że obecnie w kadrze brakuje takich piłkarzy, jak Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak. I znów zwrócił uwagę na brak odpowiednich charakterologicznie następców. - Gdy mieliśmy dobre wyniki, mieliśmy czterech kapitanów. W bramce Wojtek Szczęsny, w obronie Kamil Glik, w pomocy Grzesiek Krychowiak i ja w ofensywie. Gdy ich nie ma, to ktoś musi to przejąć. Opaska daje większą rolę, ale na boisku jest nas jedenastu i każda linia potrzebuje niepisanego kapitana. Jedna osoba nie może załatwić wszystkiego. Kapitan też musi słuchać drużyny. Mogę chcieć podjąć decyzję, ale jeśli inaczej myśli dziesięciu innych zawodników, muszę ich posłuchać - powiedział.

Grosicki zasłużył na powołanie? Polacy pojadą na Euro 2024? Lewandowski mówi wprost

A kto może przejąć ich rolę? Naturalnie narzuca się kandydatura równie doświadczonego Kamila Grosickiego. Skrzydłowego od wspomnianej dwójki różni jednak to, że pokazuje się ze świetnej strony w barwach Pogoni Szczecin. W tym sezonie ekstraklasy strzelił już 10 goli i zanotował 11 asyst. - "Grosiu" wygląda bardzo dobrze, przede wszystkim fizycznie. Wiadomo, że Ekstraklasa jest mniej wymagająca. Ale jeśli jesteś postacią, która gra, strzela gole, asystuje i wybijasz się ponad przeciętność, automatycznie powinieneś być w tej reprezentacji - wsparł kolegę Lewandowski.

Choć za Biało-Czerwonymi są naprawdę kiepskie eliminacje, to Lewandowski wierzy, że w barażowym meczu z Estonią i ewentualnym spotkaniu z Walią lub Finlandią, reprezentację Polski stać na zwycięstwa. - Mamy nadzieję, że w pierwszym meczu nie tylko będziemy grać dobrze, ale też zagramy "swoją" piłkę. Potem zagramy z drużynami w naszym zasięgu. Na wyjeździe, ale to od nas będzie zależało, czy te mecze będą łatwe, czy trudne. (...) Mamy na tyle duży potencjał, żeby awansować na mistrzostwa Europy i jestem pozytywnie nastawiony - przyznał.

Mecz Polska - Estonia odbędzie się w czwartek 21 marca o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym. Jeżeli Polacy wygrają, to kilka dni później - 26 marca - zagrają na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że tym razem Biało-Czerwoni faktycznie zagrają na miarę swojego potencjału.