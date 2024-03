Gwiazdor Bayernu pokazał, z jakim urazem skończył mecz. Nie dla ludzi o słabych nerwach

Trzykrotnie Harry Kane, dwukrotnie Leon Goretzka, Thomas Mueller, Jamal Musiala i Serge Gnabry. Sobotni mecz Bayernu Monachium z FSV Mainz miał co najmniej kilku bohaterów. To właśnie ci zawodnicy zdobywali gole i przyczynili się do efektownej wygranej 8:1. Thomas Tuchel, który nie miał ostatnio dobrej prasy, mógł się w końcu uśmiechnąć. Chyba że pomyślał o tym, co stało się w 18. minucie meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Bayern wygrał, ale poniósł straty. Zdjęcie Daviesa mówi samo za siebie

Szkoleniowiec tuż po upływie pierwszego kwadransa został zmuszony do dokonania pierwszej zmiany. Z konieczności na boisku pojawił się Portugalczyk Raphael Guerreiro. Mistrz Europy z 2016 roku zastąpił Alphonso Daviesa. Boczny obrońca Bawarczyków, który ostatnio miał problemy ze zdrowiem, musiał opuścić boisko.

O powodach roszady na portalu X poinformował Tobi Altschaffl. "Złe wieści dla Alphonso Daviesa: obrońca stracił dwa przednie zęby po uderzeniu w twarz. Zaraz po powrocie po kontuzji Davies musiał zostać zmieniony w meczu z Mainz" - napisał dziennikarz "Bilda".

Kanadyjczyk na swoim Instagramie pokazał stan swojego uzębienia. Na relacji widać zakrwawione dziąsła. Wygląda na to, że w jednym ze starć z rywalami musiał więc solidnie ucierpieć.

Przypomnijmy, że Davies był ostatnio bohaterem głośnych plotek łączących go z możliwym transferem do Realu Madryt. Hiszpański klub chciałby w końcu sprowadzić lewego defensora na miarę Marcelo. W tym sezonie Carlo Ancelotti na tej pozycji najczęściej korzystał z Ferlanda Mendy'ego i Frana Garcii.

Niewykluczone, że Davies wkrótce zamieni Bawarię na Madryt. Z Bayernem związany jest od 2019 roku. W barwach aktualnego mistrza Niemiec rozegrał 183 mecze, strzelił 9 goli i zanotował 28 asyst. W trwającym sezonie 44-krotny reprezentant Kanady wystąpił w 30 meczach. Zdobył jednego gola i trzykrotnie notował kluczowe podania przy trafieniach partnerów.

Bayern Monachium dzięki wygranej z Mainz zmniejszył stratę do Bayeru Leverkusen do siedmiu punktów. Warto jednak nadmienić, że piłkarze Xabiego Alonso dopiero w niedzielę zagrają spotkanie 25. kolejki.