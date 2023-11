WSZYSTKO JASNE! Oto droga Polaków na Euro 2024. Jest świetnie

2023 r. był katastrofalny w wykonaniu reprezentacji Polski, którą najpierw prowadził Fernando Santos, a później Michał Probierz. Nasza kadra zajęła dopiero 3. miejsce w grupie eliminacji do Euro 2024. Grupie, która miała być dla nas łatwa i przyjemna, a okazała się drogą przez mękę.

W ośmiu meczach Polacy zdobyli raptem 11 punktów, wygrywając i przegrywając po trzy mecze i dwa remisując. Drużyna prowadzona przez Santosa skompromitowała się w Kiszyniowie i Tiranie, gdzie przegrała odpowiednio 2:3 i 0:2.

Mimo to Probierz, który przejął drużynę po Santosie, mógł bezpośrednio awansować na mistrzostwa Europy. Mógł, ale zaprzepaścił szansę, remisując u siebie z Mołdawią (1:1). Takim samym wynikiem zakończyło się ostatnie, piątkowe spotkanie eliminacji z Czechami.

Trzecie miejsce w grupie oznaczało, że Polacy znaleźli się w barażach. Nasza reprezentacja była w nich najwyżej rozstawionym zespołem dzięki rankingom oraz utrzymaniu się w Dywizji A Ligi Narodów jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka.

Już w czwartek wiedzieliśmy, że drużyna Probierza pierwszy mecz barażowy zagra u siebie 21 marca, a jej rywalem będzie Estonia. Estonia, która w 2023 r. wygrała tylko jeden z 12 meczów. Było to 12 stycznia, gdy Estończycy pokonali w towarzyskim meczu Finlandię (1:0).

W eliminacjach Euro Estonia się skompromitowała jeszcze bardziej niż my. W ośmiu meczach Estończycy zdobyli punkt w grupie z Belgią, Austrią, Szwecją oraz Azerbejdżanem, notując bilans bramkowy 2:22. Drużyna Thomasa Heberlego jedyny punkt zdobyła w Baku, gdzie zremisowała 1:1. We wrześniu Estończycy skompromitowali się w dwumeczu ze Szwecją i Belgią, kiedy oba spotkania przegrała po 0:5.

Polacy poznali rywali w drodze na Euro 2024

Tyle było pewne do czwartku. Tego dnia odbyło się losowanie, w którym Polacy poznali potencjalnych przeciwników w przypadku, gdy pokonają Estonię. Wiedzieliśmy, że w drugiej parze na naszej ścieżce barażowej gospodarzem będzie Walia. Ta czekała na losowanie i rywala, którym mogły być Ukraina, Finlandia oraz Islandia.

I los padł na Finlandię. To 62. drużyna rankingu FIFA. Finowie zajęli trzecie miejsce w grupie za Danią i Słowenią, wyprzedzając Kazachstan, Irlandię Północną oraz San Marino. W 10 meczach eliminacji Finowie wygrali sześć meczów i przegrali cztery. Chociaż we wrześniu i październiku Finowie przegrali trzy mecze z rzędu z Danią (0:1), Słowenią (0:3) i Kazachstanem (1:2), to o jej awansie do baraży zdecydowały zwycięstwa z Irlandią Północną (4:0) i San Marino (2:1).

Mecz Walia - Finlandia, tak samo jak Polska - Estonia, odbędzie się 21 marca. Finał, który zdecyduje o tym, kto pojedzie na niemiecki turniej, 26 marca. Polacy będą w nim gościem, o czym również zdecydowało czwartkowe losowanie.

Losowanie fazy grupowej turnieju 2 grudnia w Hamburgu. Euro 2024 odbędzie się w dniach od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r.