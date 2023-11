Probierz ujawnia. Najtrudniejsza decyzja: Jakbym zostawiał swoje dziecko

Michał Probierz wygrał dwa mecze - eliminacyjny z Wyspami Owczymi i sparingowy z Łotwą, a dwa eliminacyjne spotkania z Mołdawią i Czechami zremisował, co nie pozwoliło Polsce awansować na mistrzostwa Europy. Jeśli ma do Niemiec pojechać, będzie musiała wygrać w barażach. Pierwszym rywalem - w marcu - będzie Estonia. Z selekcjonerem rozmawiamy dzień po zakończeniu zgrupowania. Piłkarze opuścili już hotel, a Probierz został, by przez cały dzień spotykać się z dziennikarzami. Wieczorem jest już przemaglowany w niemal każdym temacie, więc podchodzimy do niego z nieco innej strony. Wiemy, że uwielbia fraszki. Jana Sztaudyngera przede wszystkim. Od tego zaczynamy.

"Dawno świat by diabli wzięli, gdyby brakło marzycieli". O czym pan marzy w kontekście kadry?

- O, Jan Sztaudynger! On też napisał: "Fortuna kołem się toczy, pod kołem to pojąłem". To moja ulubiona. W ogóle uwielbiam fraszki. To są same życiowe rzeczy. Na przykład w pracy trenera najważniejsza jest samotność. W jednym z wywiadów ktoś przytoczył mi słowa Szopenhauera, że na końcu każdy zostaje sam. Coś w tym jest.

A co do tych marzeń?

- Wygrywanie jest marzeniem samym w sobie. To jest najważniejsze dla każdego trenera. Ale marzę też o tym, żeby zespół był scalony i przyjemnie się na niego patrzyło. I widzę, że powoli drużyna nabiera kształtów. Oby tylko wszyscy piłkarze grali na wiosnę i byli zdrowi. Kontuzje są jednak wkalkulowane. Powiedziałbym, że jak Bóg da, to zdrowie będzie, ale teraz już nie można tak mówić, bo zaraz jest afera. Teraz na każdą wypowiedź trzeba uważać. (Probierz odnosi się do wywiadu wiceprezesa PZPN Henryka Kuli w Przeglądzie Sportowym, w którym stwierdził "Ja wierzę, że z pomocą tej naszej polskiej gospodyni Matki Boskiej Częstochowskiej uda się awansować"- red.)

Skoro o Bogu, to pana ulubieniec pisał też, że Bóg mowę nam wymyślił dla ukrywania myśli. Selekcjoner często myśli jedno, ale piłkarzom, a dziennikarzom tym bardziej, mówi drugie?

- Ja akurat jestem osobą, która zazwyczaj mówi to, co myśli. Nie jestem żadnym aktorem, niczego nie gram. Staram się być obiektywny i szczery. Nie powiem czegoś, żeby zadowolić innych. Nie każdy mnie przez to lubi.

Z Arkadiuszem Milikiem tak nie było? Po słabym pierwszym meczu z Wyspami Owczymi bronił go pan jak lew i wystawił go pan w drugim meczu z Mołdawią. Ale na kolejne zgrupowanie już go pan nie powołał.

- To jest reprezentacja. Zawsze są też inni zawodnicy, którzy w danym momencie pokazują, że są w formie. Robert Lewandowski wrócił po kontuzji i jest reprezentacji potrzebny. Adam Buksa strzelał gole i wygrywał mecze w klubie, a Karol Świderski, co prawda miał przerwę w rozgrywkach, ale cały czas trenował i chcieliśmy go mieć. Powołaliśmy też Adriana Benedyczaka, który wypadł przez kontuzję.

Praca selekcjonera jest łatwiejsza czy trudniejsza niż się pan spodziewał?

- Ale mam porównywać do pracy w klubie czy w młodzieżówce?

Do czasu, zanim w ogóle wskoczył pan w reprezentacyjny dres.

- Jest zdecydowanie trudniejsza niż myślałem. Jeszcze w kadrze U-21 miałem więcej czasu, żeby zbudować zespół, bo pracowaliśmy razem 14 miesięcy. Ale przepaść między tą reprezentacją a pierwszą, jest olbrzymia. Właściwie nie ma czasu na treningi. Większość zawodników występująca w pucharach, rozgrywa ligowe mecze w niedzielę, więc w poniedziałek na zgrupowaniu nie trenuje. W październiku mieliśmy jeszcze najgorszy możliwy układ meczów, czyli w czwartek z Wyspami Owczymi, a w niedzielę z Mołdawią. Taki układ zabiera szansę, by potrenować. To jednak żadne usprawiedliwienie. Jako selekcjoner podejmujesz też trudne decyzje przy powołaniach. Każdy ruch jest oceniany przez bardzo dużą grupę ludzi.

To jest najtrudniejsze w tej pracy?

- Selekcja i właśnie ten aspekt treningowy. Teraz mieliśmy jeden trening, dwa rozruchy i przygotowania do meczów. Dlatego też robiliśmy dłuższe rozruchy przed meczem z Łotwą, żeby maksymalnie wykorzystać czas na boisku.

Jaką kadrę zastał pan w październiku?

- W mediach było dużo naciąganych spraw. Wewnątrz to nie wyglądało tak, jak można było przeczytać czy posłuchać. Choćby z tym, że ci piłkarze nie chcą grać. To nieprawda. Widzę, że ich też boli ta krytyka. Wprowadziliśmy jednak trochę zmian. W strukturze, przy powołaniach, w taktyce.

To jaką zostawia pan kadrę w końcówce listopada?

- Na pewno ze zmienionym ustawieniem i organizacją gry. Z siedmioma debiutantami, którzy mogą dalej rywalizować o miejsce w kadrze. Stworzyliśmy dzięki temu większą alternatywę na wypadek kontuzji. Mamy w razie czego do wyboru piłkarzy już obytych ze zgrupowaniami, którzy wiedzą, jak działamy i na czym to polega.

Dwa obszary, które naszym zdaniem najbardziej wymagają przebudowy to środek obrony i środek pomocy. Newralgiczne strefy boiska osierocone przez Grzegorza Krychowiaka i Kamila Glika. Gdzie dzisiaj pana zdaniem reprezentacja wygląda lepiej, pewniej?

- Dzisiaj odbiór jest taki, że obrona jest zła. Wszyscy na nią narzekają, jakbyśmy przegrali te spotkania po 0:2 czy 0:3. Prawda jest taka, że my przede wszystkim nie strzeliliśmy zbyt wielu bramek. To było najważniejsze. Z Mołdawią z ośmiu sytuacji strzeliliśmy jednego gola. Z Czechami też nie wykorzystaliśmy swoich okazji. Oczywiście, w końcówce Czesi mieli ich sporo, ale my wtedy graliśmy va banque i totalnie się odkryliśmy. Najważniejszym problemem reprezentacji jest skuteczność - żeby chociaż ktoś ze środkowych pomocników strzelił bramkę, wywalczył sobie pozycję jak Kuba Piotrowski z Czechami albo oddał strzał z dystansu. Tego mi brakuje.

A większej kreatywności? Żeby sytuacji było więcej?

- Ale jak jest dobra skuteczność, to te sytuacje się znajdą. Po kwadransie meczu z Łotwą powinniśmy prowadzić z 4:0. Zabrakło skuteczności, ale z tego okresu jestem naprawdę zadowolony. Tak samo jak z pierwszej połowy z Czechami. W przerwie nam się to wszystko skomplikowało - Paweł Bochniewicz walczył z kontuzją, więc nie wiedzieliśmy jak długo jeszcze da radę, wypadł też Karol Świderski, który musiał zostać zdjęty z boiska i pojechać do szpitala, o czym dowiedzieliśmy się już w szatni i musieliśmy szybko reagować. W drugiej połowie zabrakło nam cwaniactwa, dłuższego utrzymania tego wyniku, żeby Czesi musieli jeszcze bardziej zaatakować.

Nie jest też tak, że zwalniamy po golach? Że w grę wkrada się jałowość? Świadczy o tym chociażby współczynnik PPDA (podania wymienione przez przeciwnika do momentu odbioru) - do momentu strzelenia gola jest wyraźnie niższy. Szybciej odbieramy rywalom piłkę, na mniej im pozwalamy.

- To jest naturalne. Nigdy nie jest tak, że w trakcie meczu przeciwnik w ogóle nie posiada piłki czy nie ma okazji, by stworzyć sobie sytuację. Bardzo rzadko się to się zdarza. Ważny jest moment przejścia z defensywy do ofensywy po odbiorze piłki. Z Łotwą było kilka takich sytuacji, że po odbiorze, mając kilku zawodników, zamiast tworzyć akcję ofensywną, zagrywaliśmy do tyłu.

Nie brakuje jednak klasycznego pójścia za ciosem po strzeleniu gola? Gdy rywal jest odrobinę oszołomiony jak trafiony bokser?

- No tak. Ale my się po strzeleniu gola nie wycofujemy. Sam zwracam zawodnikom uwagę, żebyśmy dalej tak grali i atakowali, jednak wiem też, że wysiłek energetyczny przy takiej grze jest bardzo duży. Nie da się grać tak przez 90 minut. Ale owszem, brakowało nam w fazie przejściowej utrzymania przy piłce, by odrobinę dać sobie odpocząć.

Na pozostałych pozycjach wyklarowali się faworyci do gry w wyjściowej jedenastce, ale czy na środku obrony i w środku pola ma pan zawodników, oprócz Jakuba Kiwiora i Piotra Zielińskiego, którzy są bliżej podstawowego składu od innych czy ciągle trwa casting?

- W reprezentacji ciągle jest casting. Reprezentacja spotyka się co miesiąc, co dwa czy nawet co trzy. Nie wiemy, kto w marcu będzie zdrowy, kto będzie grał, dlatego musimy mieć tych wszystkich zawodników pod lupą i bacznie ich obserwować. Niektórzy pewnie zmienią klub, inni zaczną grać i to będzie później kluczowe w reprezentacji.

Ma pan swoją idealną jedenastkę, rozpisaną choćby do szuflady? Przy założeniu, że wszyscy zawodnicy są zdrowi.

- Nie, czegoś takiego akurat sobie nie tworzyłem, ale mamy mapę pozycji, wypisanych zawodników na każdą z nich. Nie myślimy jednak w kategoriach wymarzonego składu, bo zbyt wiele tu zależy od losu.

Widzi pan w tej kadrze liderów? Może pan, będąc blisko piłkarzy, dostrzega w nich cechy przywódcze, których my nie widzimy.

- Bardzo często jest tak, że gdy drużynie nie idzie, to mówi się, że nie ma ona lidera czy liderów.

Mówił o tym nawet Robert Lewandowski.

- Utarło się, że jak zespół jest w kryzysie, to nie ma w nim liderów. Liderem często jest drużyna. Za nami pierwsze zgrupowanie, na którym był z nami Robert i muszę powiedzieć, że był takim zawodnikiem, który pomagał młodzieży. Starał się pomagać innym, zarówno jeśli chodzi o boisko, jak i trening. To jest jego duży plus.

A ktoś poza nim?

- Jeśli chodzi o atmosferę w zespole, to jest ona bardzo pozytywna. Widzę, że zawodnicy się wspierają, jeden drugiemu pomaga, dlatego też pod tym względem nie szukałbym żadnej negatywnej aury wokół kadry.

Ale jest w nich sportowa złość po zawalonych eliminacjach?

- Wiadomo, że jest rozczarowanie i złość, po tym jak nie skorzystaliśmy z szansy, którą mieliśmy. Jednak mamy jeszcze koło ratunkowe w postaci baraży i trzeba z niego skorzystać.

Jakie uczucia i emocje dominują w panu po dwóch zgrupowaniach?

- Przede wszystkim niedosyt, bo mieliśmy wszystko w swoich rękach. Zabrakło nam wygranego meczu z Mołdawią, bo to by też zmieniło postrzeganie tej drużyny i atmosferę przed Czechami. Sport jednak taki jest, trzeba umieć to przetrawić, odpowiednio się przygotować. Gdybyśmy przeszli baraże, byłoby to też przygotowaniem pod mistrzostwa Europy.

Obawia się pan czegoś przed tymi barażami? Jakiegoś przeciwnika? Terenu, na który trzeba by było pojechać?

- Nie, nie mam niczego takiego. Biorę to, co los przyniesie. Tak czy siak, trzeba będzie to wygrać. Jeśli się chce pojechać na mistrzostwa Europy i na nich powalczyć, to nie ma co patrzeć, z kim możemy grać w barażach.

Wspomnieliśmy już o Robercie Lewandowskim, którego zresztą pan bardzo bronił w trakcie zgrupowania. A nie ma pan wrażenia, że to jest być może ten moment, by odciążyć Roberta od innych zadań na boisku, choćby kreowania gry i "przywiązać" go do pola karnego, gdzie wciąż jest znakomitym egzekutorem? Widzimy, że Robertowi gra się ostatnio trudniej - przegrywa więcej pojedynków, popełnia więcej błędów technicznych. To samo widać w Barcelonie.

- Barcelona gra zupełnie inaczej, dużą liczbą podań, ale jak oglądam jej mecze, to czasami można mieć wrażenie, że gdyby był tylko w polu karnym, to w ogóle by nie dotykał piłki. Po meczu z Czechami wziąłem go w obronę, bo widziałem, że on kilka razy wychodził na bardzo dobrą pozycję, tylko nie dostawał piłki. Gdyby zdobył bramkę w tej sytuacji, gdy sam sobie wywalczył piłkę w polu karnym, odbiór jego występu byłby zupełnie inny. W meczu z Łotwą spróbowaliśmy go w innej roli w pierwszej połowie i w innej w drugiej. W pierwszej mógł mieć fenomenalną asystę do Nicoli Zalewskiego. Szkoda, że Nicola tego nie strzelił, bo była to piękna akcja zespołowa, rozegrana od tyłu. Inną sytuację miał Adam Buksa, też po zagraniu Roberta. W drugiej połowie Robert już więcej operował w polu karnym i wtedy strzelił gola.

Robert jest tylko człowiekiem, ma prawo do gorszego okresu, ale faktem jest, że kiedyś był to piłkarz, który w pojedynkę rozstrzygał o wynikach meczów.

- Wielokrotnie mówiłem, że Robert często wprowadzał kadrę na wielkie imprezy. Teraz ta kadra powinna mu się odwdzięczyć i mu pomóc. Tak było z Łotwą, gdy zdobył bramkę po pięknej asyście Nicoli Zalewskiego. On będzie zdobywał bramki. Z naszej perspektywy również ważne jest, żeby w taki sam sposób "pomagała" mu też Barcelona. Gdy będzie grała dobrze, Robert tylko na tym skorzysta. To będzie bardzo istotne w kontekście przygotowań do marcowych baraży.

Czy pana zdaniem Lewandowski czuje się lepiej, mając obok siebie drugiego napastnika? Czy np. jest możliwy wariant z jednym Lewandowskim w ataku i dwiema "dziesiątkami" tuż za nim?

- Różnych próbowaliśmy ustawień. Na pewno musimy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które będziemy stosować w najbliższych meczach. Obserwujemy też Jakuba Modera, który wraca po ciężkiej kontuzji. Sebastian Mila jest z nim w regularnym kontakcie. Zobaczymy, jak będzie przebiegał jego powrót do gry. Być może zdrowy przed marcowymi meczami będzie Paweł Dawidowicz. Być może wtedy poukładamy ten zespół tak, jak chcemy.

Zamierza pan dążyć do tego, by w podstawowej jedenastce kadry był zarówno Piotr Zieliński, jak i Sebastian Szymański, aby ta drużyna miała więcej kreatywności? Czy może zaburza to pewien balans?

- To zależy też od przeciwnika, grali już przecież we dwójkę. Z Czechami przy chorobie Piotrka Zielińskiego musieliśmy o godz. 12.00 w dniu meczu podjąć decyzję, kto go zastąpi. Zdecydowaliśmy się na kogoś, kto będzie oprócz napastników wbiegał w pole karne, będzie lepszy w bezpośredniej grze. Kuba Piotrowski kimś takim się okazał - zdobył bramkę, miał dobre momenty. Nie jest też prawdą, że jest to defensywny pomocnik, bo obserwując go w Łudogorcu widziałem, że gra na pozycji ofensywnego pomocnika.

Nie możemy nie zahaczyć o temat hierarchii wśród bramkarzy. Bartłomiej Drągowski niby jest trzecim bramkarzem, a na żadne zgrupowanie nie przyjechał. Nawet teraz, gdy Bartek grał normalnie w Spezii, powołany został Marcin Bułka. O co w tym wszystkim chodzi?

- To prawda, że grał, ale rozmawiałem z nim i mówił mi, że grał w tych meczach z kontuzją, na zastrzykach, byle tylko pomóc swojemu zespołowi. Zgadza się, że jest hierarchia, ale faktem też jest, że na obu zgrupowaniach był Marcin Bułka i w meczu z Łotwą nawet bronił. Na siłę szukamy tu kontrowersji.

No tak, ale to pan mówi jednak o tej hierarchii. A może jest tak, że po prostu w ten sposób chce pan zmotywować Drągowskiego, by zamienił zimą drugoligową włoską Spezię na silniejszy klub w silniejszej lidze?

- Życzyłbym sobie, żebyśmy na każdej pozycji mogli w ten sposób dyskutować. Wtedy byłbym bardzo szczęśliwy.

Fernando Santos zanim odszedł, mówił, że ta kadra jest bardzo zadziorna na treningach i bardzo chce się uczyć, ale później na meczach tego nie pokazuje. Wskazywał, że problem leży w kwestiach mentalnych. Pan też wziął ten obszar na tapet na początku pracy z reprezentacją?

- Na pierwszym zgrupowaniu trudno było to w kilka dni ocenić. Wiadomo, echem obiła się ta przemowa w przerwie meczu z Mołdawią, ale wtedy mówiono, że jestem krzykaczem. Śmiałem się z tego, że gdyby Arteta czy Guardiola to zrobili, to byliby bohaterami. Trener Arabii Saudyjskiej (Herve Renard - red.), jak krzyczał na swoich piłkarzy w przerwie z Argentyną, to był już prawie selekcjonerem reprezentacji Polski z tego powodu. Dyskutuje się o krótkich urywkach z samego końca odprawy. Rozmawialiśmy później, że trzeba te aspekty poprawić i ja też już wiem, nad czym trzeba z tym zespołem pracować.

Jest jakieś stwierdzenie dotyczące pana, z którym się pan fundamentalnie nie zgadza?

- O tej "twierdzy". Że buduję twierdzę wokół siebie i się w niej zamykam. To jest dziwne, bo jestem bardzo otwarty na rozmowę, ale nie lubię chamstwa.

Cofnijmy się jeszcze do końcówki pana pracy w piłce klubowej. Czuł się pan wypalony pod koniec pracy w Cracovii? Z boku można było odnieść takie wrażenie.

- Może nie wypalony... Z wieloma tematami nie zgadzaliśmy się z profesorem Filipiakiem, którego mimo wszystko bardzo szanuję i bardzo żałuję tego, co mu się przydarzyło. Mam nadzieję, że Bóg mu pomoże i uda mu się jeszcze wyjść z tego. Ponadto nie podoba mi się bardzo, gdy czytam niektóre wywiady, w których niektórzy go krytykują. Szkoda, że ci ludzie nie byli tacy mądrzy, gdy profesor był zdrowy. Ta końcówka w Cracovii to był już taki moment, gdy widzieliśmy, że musimy się rozstać. Życzę jej jednak jak najlepiej. Praca wiceprezesa była dla mnie bardzo dużym doświadczeniem, ale też obciążeniem. Szczególnie w czasach COVID-u, gdy musieliśmy zrezygnować z niektórych zawodników ze względów finansowych. To było dla mnie bardzo duże doświadczenie życiowe.

To jak zmienił się w ciągu ostatnich pięciu lat Michał Probierz? Bo właśnie pięć lat temu deklarował pan wprost, że nie chce być selekcjonerem reprezentacji Polski.

- Haha, to akurat prawda. Widocznie tylko krowa nie zmienia zdania. W pewnym momencie, gdy do objęcia była kadra U-21, to rozmawiając z prezesem, nie chciałem tej pracy. Później sobie to przemyślałem, jak to funkcjonuje. Stwierdziłem, że jednak spróbuję. Prezes Kulesza miał też innych kandydatów i do końca nie wiedziałem, kogo wybierze. Samo przejście z U-21 do dorosłej reprezentacji było dla mnie trudne, bo czułem, jakbym zostawiał swoje dziecko. Budowałem ten zespół praktycznie od podstaw. Wierzę jednak, że obie reprezentacje awansują na mistrzostwa Europy i zbudujemy tutaj dobry zespół.